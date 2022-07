“Varias instituciones, entre ellas el Primer Batallón de Ingenieros, Municipalidad y dependencias del Gobierno trabajan para que el predio quede listo en octubre y de esa forma poder comenzar a construir el distrito tecnológico y cultural”, “Se hará limpieza en el Distrito Central de Negocios”, son dos ejemplos de tantos que encontré cuando trabajaba en un medio escrito. Barrunto que el sustantivo “distrito” (en el ejemplo se refiere al centro de San Pedro Sula), las autoridades y periodistas lo están aplicando como un ringorrango para decorar estas expresiones. Cualquier persona que no conoce (e ignora el significado de distrito) San Pedro Sula se imaginará que en el Distrito Central de Negocios se encuentran las sedes de las principales compañías mercantiles de la ciudad, grandes hoteles, casinos; pero que yo sepa muy poco de eso veo ahí. ¿Pero qué es distrito? Distrito es cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos (DRAE). Tegucigalpa es el Distrito Central de Honduras; por consiguiente, en Distrito Central de Negocios de San Pedro Sula no cabe el campanudo “distrito”. Y lo mismo sucede con la expresión que se inicia esta columna, puesto que lo ideal sería hablar de un complejo: “Varias instituciones, entre ellas el Primer Batallón de Ingenieros, Municipalidad y dependencias del Gobierno trabajan para que el predio quede listo en octubre y de esa forma poder comenzar a construir el complejo tecnológico y cultural”, pues no sería ninguna circunscripción, comarca, sino un conjunto de establecimientos o instalaciones situados en un mismo lugar.

Desde hace muchos años he cuestionado el uso desmedido de la palabra “tema”. En principio, tema es asunto, materia o idea sobre los que trata alguna cosa: “Los elevados precios de los combustibles es tema frecuente entre los propietarios de medios de transporte colectivo”, “Por desconocer el tema, el ministro de Educación evadió las preguntas que le hacían los profesores”. Pero ahora todo es “tema”. Leo y escucho casos como “La gente aún usa mascarilla por miedo al tema del covid”, “Los médicos se van a paro para resolver el tema de las plazas en propiedad”, “No hubo partidos por el tema de las lluvias”, expresiones en las que “tema” es una “apendicitis”, pues no refiere nada y más bien es un estorbo; qué cuesta decir “La gente aún usa mascarilla por miedo al covid”, “Los médicos se van a paro por resolver lo de las plazas en propiedad”, “No hubo partidos por causa de las lluvias”.