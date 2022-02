El día martes 8 de febrero se instaló la primera sesión de Congreso Nacional en la que participaron todos los diputados luego del zipizape que se había dado en la lucha por el poder de la junta directiva del mismo. Legal o no, la sesión se dio en el hemiciclo y fue un espectáculo decepcionante. Desorden, gritos, insultos, acusaciones, vulgaridad, manifestaciones con pancartas de los “opositores constructivos”, los hijos pródigos entraron con mariachis entonando El rey.

Indudablemente un ambiente viciado de violencia. Y ellos supuestamente son la élite de este pueblo, lo mejor de lo mejor.

Mundialmente nos han catalogado como uno de los países más violentos del mundo. Aquí la violencia criminal, doméstica, verbal, de cualquier tipo, cubre este país como una niebla de día y de noche. Aquí matar a un cobrador de bus porque reclamó cuando quebraron un retrovisor de su unidad es lo más sencillo. Aquí el negocio de los sacos ha tenido un repunte porque ahora también sirven para embolsar cadáveres y dejarlos en la vía pública para infundir terror. Aquí asesinar mujeres es más fácil que matar un perro. El abuso sicológico y físico infringido a los niños por sus padres es el pan de cada día. En todo espacio, en todo resquicio, en toda respiración, en toda actividad, la violencia reina y lo peor es que ya nos acostumbramos.

No caemos a la razón que nos mezclamos con ella con nuestros pensamientos, palabras y hechos. No nos percatamos del nivel de intolerancia que tenemos y antagonizamos violentamente contra lo que no está de acuerdo con nuestro sentir.

Que en nuestra cruzada de indignación e ira, porque nos creemos infalibles, respondemos agresivamente con facilidad. Que hemos vuelto la violencia el sustrato de este país.

Tenemos que hacer un examen a lo interior y empezar a buscar la paz y la armonía en nuestro vivir. Dejar la humanidad de un lado y buscar lo bueno que todos llevamos dentro. Volvernos más humildes, con más bondad por los demás. Tenemos que vivir en un plano más elevado, más magnánimo. Liberarnos de nuestras emociones y pasiones más mezquinas.

Lo del Congreso Nacional ese día fue penoso. Siguen en lo mismo. No entienden que fueron escogidos para obrar por el país, no para pelearse. Para unir ideas, no para causar más problemas. Que deben ser ejemplo de sensatez, no de violencia.

Que deben ir allí vestidos de decencia a ser espléndidos, no ha bajarse el canasto.

Más respeto señores diputados.