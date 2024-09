Su mejor inversión

En 1867 muchos norteamericanos calificaron de “locura” un histórico negocio hecho por su país. Se había pagado nada menos que siete millones doscientos mil dólares por lo que algunos describieron como “un mar de hielo”. Casi un millón y medio de kilómetros cuadrados comprados a Rusia, y que eran considerados como inutilizables. Años más tarde, exactamente el 7 de Julio de 1958, ese remoto territorio se convertía en el estado número 49 de la Unión Americana. Se trata por supuesto, de Alaska.

Y aquella “locura” fue una magnífica inversión. Esto es históricamente cierto. En 1896 la fiebre del oro en el Klondique hizo ricos a cientos.

Se asegura que un minero encontró una pepita que pesaba 2,520 onzas, es decir, unos 70 kilos. Y esto no fue todo. Se han descubierto inmensos yacimientos petrolíferos. Y una riqueza marina que es fuente de su próspera industria pesquera.

La mayoría de la gente sueña con una inversión de ese tipo. Algo en lo que usted invierta unos centavos, para recogerlos multiplicados cientos de veces. Déjeme entonces hablarle de una inversión que produce increíbles dividendos. ¿Alguna idea novedosa de último momento? Nada de eso. Permítame que cite a Benjamín Franklin para describirla: “La mejor inversión que un ser humano pueda hacer, es vaciar su bolsillo en su cabeza”. En otras palabras, mejorar sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Me confieso un entusiasta del desarrollo humano. Y es que, en los Entrenamientos Dale Carnegie que he dictado por años, he visto en muchísimos casos, la diferencia abismal entre alguien preparado, y ese mismo alguien sin esa preparación. Invierta en usted mismo. Hágase experto en tratar con los demás mediante las buenas y sanas relaciones humanas. Entrene su memoria. Aprenda a comunicar sus ideas con claridad, tanto en público como en privado. Adquiera el entrenamiento necesario para controlar el estrés y la preocupación. Y usted estará haciendo “la mejor inversión”, la más redituable de su vida y la más segura.

LO NEGATIVO: Pensar que son más valiosos unos centavos en nuestro bolsillo, que los conocimientos y las destrezas en nuestra vida diaria.

LO POSITIVO: Invertir en mejorarnos a nosotros mismos. Esa será la inversión más redituable.