¿Su amigo o su enemigo?

Hay una persona con la que usted tendrá que vivir hasta el último segundo del último minuto de su vida. ¿Quién es? ¡Usted mismo! ¿Será esta persona su mejor amigo o su peor enemigo? Me explico. ¿Ha visto usted las terribles escenas de los “zombis” en las calles de los Estados Unidos?

Son gente drogada con fentanilo, que caminan patéticamente. Son un dramático ejemplo de terminar siendo el peor enemigo de si mismos. Por el contrario, pude ver por internet, en tiempo real, la graduación en su Maestría en Finanzas en DHU de Düsseldorf, Alemania, de mi nieto Iván Emilio. Necesitó trabajar fuertemente, incluso en otro idioma. Lo tengo como un ejemplo de ser él mismo su mejor amigo.

Claro que he puesto dos ejemplos muy contrastados. Para la mayoría de nosotros no es tan fácil clasificarnos tan radicalmente. Hay muchas cosas intermedias, algo que puede ayudarnos o afectarnos. Alguien me dijo una vez que lidiar con gente complicada es un problema, especialmente si la persona complicada es uno mismo. ¿Deberíamos examinarnos a nosotros mismos para encontrar nuestras fortalezas y debilidades?

¿Ha conocido a alguien que sea el peor enemigo de sí mismo que siempre se las arregla para auto arruinarse cuando todo indicaba que sería un triunfador? Yo recuerdo a un joven, le llamaremos Ramiro, sumamente inteligente, brillante estudiante, por sus altas calificaciones fue llamado por una prestigiada empresa para entrenarlo con miras a dirigir su departamento de producción. Su afición al licor fue el freno de mano que lo saboteó todo.

Primero, con amigos, solamente los fines de semana, hasta que descubrió que necesitaba tomar compulsivamente incluso durante el trabajo. Con todo a su favor, fue el mismo su peor enemigo. Y perdió lo que era una dorada oportunidad.

Como tenemos los ojos al frente, nos es más fácil mirar y analizar a los demás, que mirar hacía dentro y analizarnos nosotros mismos. ¿Porqué no hacer una lista de aquello que nos frena, y hasta convertirlo en algo que nos ayude?

LO NEGATIVO: Dejar que las malas conductas nos conviertan en nuestro peor enemigo. .

LO POSITIVO: Analizarnos, mejorarlas, y convertirnos en nuestro mejor amigo.