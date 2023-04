Si hubiésemos prevenido

Un amigo, cuyo nombre omito en honor a su memoria, me pidió en mis años de reportero que lo conectara con uno de los médicos con quienes yo me relacionaba porque me daban información sobre temas de salud.

Mi amigo estaba preocupado debido a que sentía una opresión en el pecho acompañada de tos persistente y otras dolencias. Personalmente lo llevé al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula en donde lo atendió un especialista en enfermedades respiratorias, quien, después de los exámenes de rigor, le preguntó si fumaba.

“Ya no, pero fumé mucho por algún tiempo”, contestó el paciente. El médico le soltó entonces el cruel diagnóstico, sin tantos rodeos: Estás son las consecuencias de haber inhalado tanta nicotina, ahora lo que usted tiene es un daño irreversible en los pulmones.

La muerte de mi amigo, ocurrida poco tiempo después, me hace pensar que si él hubiera prevenido las consecuencias de su adicción al cigarrillo, todavía estaríamos compartiendo afinidades y vivencias.

Los médicos repiten hasta la saciedad que es mucho más barato prevenir que curar, pero resulta que muchos hacemos oídos sordos y acudimos a la consulta cuando el mal está avanzado y su curación, si todavía la tiene, es demasiado costosa y dolorosa. Igual sucede con nuestros gobiernos y sus dependencias.

Pregonan que la salud y la educación son los pilares en que descansa el desarrollo de los pueblos, pero muy poco hacen por imprimir atención de calidad en los hospitales públicos o establecer un sistema en que ni un solo niño deje de asistir a la escuela.

La raíz de muchos males sociales, como el de la delincuencia, radica en la falta de escolaridad del pueblo, por ello hay que atacarlos desde sus cimientos. Sin embargo, mientras las autoridades luchan contra el crimen organizado convertido en un monstruo de siete cabezas, centenares de niños desprotegidos siguen asistiendo a “la escuela de la calle” en donde el único título que pueden obtener es el de la criminalidad.

Entretanto, en el campo ambiental, los incendios que arrasaron bosques como los de El Hatillo y la montaña El Trigo en los alrededores de Tegucigalpa, a lo mejor se hubieran evitado con medidas de prevención.

Antes de las primeras oleadas de calor, tenían que estar dispuestos, en los batallones, helicópteros para combatir incendios forestales. También debió haber vigilancia militar dentro del bosque para disuadir a los pirómanos. En fin, hizo falta encender las alarmas de una emergencia ambiental.