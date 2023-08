Las mega obras que sugería en mi artículo en el que hablaba de no pedir sino que solicitar cooperación, son indispensables para que el país comience su verdadera etapa de industrialización, porque Honduras no podrá transitar por la vía de la competencia de tú a tú en el mercado internacional si solamente producimos calzones, camisas u otras prendillas de vestir en la industria maquilera.

Pero un desarrollo industrial requiere de una base física en obras imprescindibles: entre ellas las carreteras, los puertos, los ferrocarriles, una escuela sólida, universidades metidas de lleno en la investigación, un sistema de salud capaz de brindar atención a toda la población y de impulsar un sistema basado en la prevención primaria, un país totalmente reforestado y una agricultura modernizada y actualizada y electrificado. Estos emprendimientos no solo afianzarán las posibilidades de salir adelante, sino que también, ahora que no tenemos que ofrecer trabajo a los hondureños que se van hacia Estados Unidos en busca de oportunidad de vivir, podemos asegurarles posibilidades de empleo.

Pero la empresa privada debe también ponerse en sintonía con esta necesidad urgente del país: así es como deben ir pensando, por ejemplo, en una fundidora que produzca acero para toda Centro América, una fábrica de papel mediante el manejo adecuado del bosque y el reciclaje, una empresa elaboradora de envases de vidrio, una empresa fabricante de muebles para el consumo nacional y para la exportación, otra empresa que ensamble electrodomésticos y que emprenda la modernización del sistema eléctrico del país, otra empresa más que transforme el café para exportarlo procesado. Y muchas iniciativas más.

Hay rubros en los que la empresa ha fracasado y creo que es el momento de que den un paso al lado para que las municipalidades emprendan la organización, por ejemplo, de un sistema municipal de transporte, al menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como etapa inicial. En Tegucigalpa tenemos abandonadas las obras del Trans Bus, cuyas líneas deben ampliarse hasta la salida a San Pedro Sula, a la salida a Valle de Ángeles, a la salida a Olancho y la salida al Sur. Para muchos funcionarios que viajan mucho pero que no aportan ideas relacionadas con lo que vieron, sería interesante que fueran a Montpelier para ver cómo funciona su pequeño tranvía que cubre las rutas fundamentales de la ciudad y que puede ser adaptado a la infraestructura del Trans que, como dije, debemos echarlo a andar.

No más exportación de materia prima, la empresa debe comenzar a fundar industrias que trasformen esas materias para que esas riquezas que nos ha dado la naturaleza sepamos aprovecharlas a plenitud con el fin de pagar con su venta, en condiciones óptimas, el progreso de nuestro pueblo hacia una vida mejor y hacia una empresa que tenga quien compre aquí y fuera de nuestras fronteras.

Si la empresa privada acepta estos retos y el Estado se pone en sintonía con los rubros que le competen para impulsarlos con enfoque empresarial, pues no será necesario seguir enredados en acusaciones de incompetencia de los unos y los otros, sino que habrá un clima de franca colaboración al que se sumará, irremediablemente el pueblo, porque sabe que en la medida en que progresemos en la producción el nivel de vida de nuestro país se elevará ostensiblemente y entonces, todos saldremos ganadores y tendremos una Honduras con capacidad de satisfacer la mayoría de las necesidades de sus hijos.

Entonces no habrá necesidad de exenciones fiscales, de persecución aduanera, de una balanza de pagos negativa con nuestro país convertido en un verdadero mercado común para los demás que producen y nos venden; no querrá ningún compatriota ir a arriesgar su vida migrando a un país en donde no se les quiere, no habrá niños sin posibilidad de ir a la escuela, ni jóvenes con capacidades para una carrera universitaria que sigan doblegados en el surco por falta de oportunidades, ni gentes durmiendo bajo los puentes o compatriotas que se acuesten sin un bocado en el estómago. Tras estos avances, que ya quisiera tener tiempo para verlos realizados, tendremos paz, seguridad, alegría de vivir y sentido de que todos somos hermanos y que nuestra obligación es brindarnos la mano cada vez que necesitemos saltar un obstáculo.

Todo esto solo es posible si por encima de nuestros intereses mezquinos, ponemos el interés de Honduras y de los hondureños todos.