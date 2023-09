¿Qué tan entrenables debemos ser?

Esto ocurrió en la década de los sesentas del Siglo pasado. Trabajaba yo por aquel entonces como vendedor en Rinbros, S.A. que era líder en el mercado mexicano en ropa interior para caballeros. Éramos ocho vendedores y todas las mañanas iniciábamos el día muy temprano con una junta en la que entregábamos los pedidos del día anterior y presentábamos el listado de a quien visitaríamos ese día.

Don Pablo Baher, un chileno con mucha experiencia acababa de llegar a la empresa, como Vicepresidente de Mercadeo y Ventas. Lo presentaron como el nuevo jefe, e inició dirigiendo la junta. A los tres días nos planteó un problema, la gente de facturación no siempre entendía la letra en los pedidos, y se guiaban por el precio para determinar que artículos a facturar.

Por eso en bodega despachaban con errores. Pero lo que nunca olvidaré es que don Pablo inmediatamente habló de soluciones. Se estableció un código para cada producto, con sus tallas. Además, enfatizó: “que escribimos para comunicar”. Sacó ocho cuadernos y nos los repartió. Como tarea obligatoria había que llenar sus páginas, de acuerdo a una pauta de letras, y otras de números .

¿Cuál fue la reacción? Yo, y otros más sentimos una oportunidad de mejorarnos. Pero hubo uno que se opuso violentamente, porque “no podemos regresar al primer año de primaria”. Yo, muchísimos años después, cuando hago notas manuscritas utilizo esa letra y esos números. Actualmente, con la tecnología avanzando tan rápidamente, si no somos entrenables, quedaremos pronto obsoletos.

Ahora nos llegó la Inteligencia Artificial, ¿nos asustará o la aprovecharemos?Recuerdo a un hombre, le llamaremos Juan, a quien su empresa inscribió en el Curso Dale Carnegie. Me dijo que tenía dos maestrías, ¿qué me pueden enseñar ahí? Le expliqué que no trabajamos en conocimientos.

Desarrollamos habilidades personales, como comunicarse efectivamente en privado y en público hacerlo más interesantemente, desarrollar habilidad para influir sanamente en los demás, controlar la preocupación y el estrés.

Participó, se entusiasmó, y lo considera hoy su mejor inversión en tiempo y esfuerzo.

LO NEGATIVO: Tener una tan mala actitud, que nos condene a quedar obsoletos ya.

LO POSITIVO: Ver las oportunidades que surjan para entrenarnos y ser mejores.