El párrafo siguiente es un extracto de la novela de nuestra autoría titulada La lección: “Al distinguir que la cosa se había puesto inmensamente dramática, y que el producto húmedo que segregaban mis ojos parecía no tener nada que ver con el que emana del cocodrilo, [mi mamá] accedió a todas mis pretensiones... [Luego] apostó su mano en la llave que estaba en el interruptor de encendido y efectuó un movimiento giratorio con ella, mientras, al unísono, adjuntaba a ese excelso acto (según a como lo entendí en aquel intervalo) las confortadoras y esperadas palabras: ‘Está bien, ahora sí nos vamos, calmado ya’.

Pero segundos antes de arrancar..., mi madre profirió algo, que fue lo último que mencionó con relación a este tema. Ella me dijo: ‘¿Sabe qué...? Usted se va a arrepentir con creces de no haber entrado en la escuela de música’”.

No está de más decirlo, una mamá es alguien excelente que hace mucho bien. Parafraseando el proverbio judío: “Para Dios hacerse evidente en todas partes, creó madres”.

No se piense, pues, que lo que una mamá establece o recomienda es para causar espanto o malestar, o para impedir u obstaculizar el placer que el hijo busca.

Al contrario, es para que el hijo encuentre el placer en aquello que verdaderamente le beneficiará. No por nada el consejo bíblico: “Hijo..., no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón; átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará” (Proverbios 6:20-22, NTV).Yo sé bien que al niño que rehusó escuchar la recomendación de su mamá en el relato citado se le cumplió lo que ella le pronosticó después.

Y lo sé porque ese niño era yo. Con convicción puedo decir: ¡qué regalo es mi mamá! ¡Qué lección la que me llevé! ¡Cuánta merced he recibido de ella! ¡Dios me la bendiga abundantemente, así como a todas las mamás hondureñas!