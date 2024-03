El hombre en el video manifestó lo siguiente: “Soy una transgénero lesbiana de 40 años. Te reto a que intentes evitar que entre en el baño de mujeres. Este es un aviso. Simple y llano. El momento de actuar es hoy. No temo a los cristianos, no temo a los conservadores, no temo a los evangélicos, no temo a los republicanos. Sabrás lo que es temerle a algo verdaderamente. Hay muchos como yo que no tienen miedo a morir”.

En un texto que ya comentáramos en una columna anterior, Jesús aconsejaba: “No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle a Dios que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno” (Mateo 10:28, PDT).

¿A quién se debe temer entonces?

De acuerdo con el título de toda la sección en la versión citada, a Dios y no a la gente.

Juntemos las dos partes ahora. Si una persona decide hacer lo que le plazca, es decir, decide conscientemente creer la mentira que puede violar el orden señalado por Dios o, ulteriormente, usar esa mentira con propósitos egoístas o en una forma que pueda ocasionarles un perjuicio a otros, a quien debería temer por lo que pueda pasar no es, al fin de cuentas, a personas que son igualmente imperfectas, limitadas y presurosas para correr al mal (Romanos 3:10-12); es a Dios a quien debe temer porque Él cuenta con el poder y la autoridad de ir más allá de lo simplemente material y perentorio.

En un artículo titulado “¡Haz lo que te dé la gana!”, la autora recomendaba algo que nos puede servir de conclusión.

Ella escribía: El amor es el deseo más íntimo del ser humano, y esto te incluye...

Por eso cuando amamos y nos dejamos amar, estamos haciendo lo que nos da la gana...

Y tú, ¿qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida?