Porque estás que te vas...

José Manuel Zelaya Rosales, primer caballero de la Casa Presidencial, pareciera dedicarle “No me amenaces”, popular ranchera del mexicano José Alfredo Jiménez, que dice: “por qué estás, que te vas y te vas y no te has ido...”. Pues el miércoles pasado, el primer designado presidencial Salvador Nasralla anunció por enésima vez que renuncia a ese cargo.

Desde el 27 de enero de 2022 que tomó posesión el Partido Libertad y Refundación, con la presidenta Xiomara Castro y Nasralla como designado presidencial, se sabía que era difícil que existiera una buena relación, pues la mandataria, desde sus primeros días, comenzó intentando hablar en “ruso y chino” con su traductor Zelaya Rosales.

Mientras que el líder del Partido Salvador de Honduras solamente entiende inglés conservador, debido a que es una persona de tendencias ideológicas de derecha, encontrándose con funcionarios izquierdistas que nunca le escucharon, ya que jamás le entendieron.

Incluso, este personaje exitoso en deportes y fracasado en política pensó en algunas ocasiones que podía ocupar temporalmente el “sillón presidencial” cuando la presidenta Castro saliera fuera del país. Pero no se le ocurrió que fuera al primer caballero que lo dejarían cuidando la Casa de Gobierno.

Con todas estas decisiones entre la pareja presidencial comenzó la decepción de este designado, que se convirtió en una amenaza al realizar denuncias desde adentro del recinto presidencial y gritarles a los cuatro vientos que la nación estaba en peligro, pues iba camino al comunismo.

Nasralla, con un pie afuera y otro adentro del Gobierno, ha comenzado a buscar líderes afines a su política y su personalidad, pues tiene como principal fórmula al alcalde sampedrano Roberto Contreras. Ya con los dos pies afuera los de mayor provecho serán Xiomara y Mel en un país llamado Honduras.