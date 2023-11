Por el presente y futuro de todas

Hace pocos días, con una franqueza total, un buen amigo me decía “todavía no entiendo eso de la igualdad de género” y quizás como él, muchísimas personas más no comprendan por qué es tan necesario hablar sobre este tema e insistir en él.

Las estadísticas nos pueden dar luces al respecto, veamos. Los datos más recientes del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelan que de los 19 países de América Latina que informaron el número de femicidios, feminicidios o muertes violentas por razón de género en 2022, Honduras es el país con la tasa más alta (6,0 por cada 100,000 mujeres).

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) y el Comité Interinstitucional presentaron recientemente, por primera vez en Honduras, los resultados de la Encuesta Nacional especializada sobre la violencia contra las Mujeres y Niñas de 15 años.

Esta encuesta especializada fue diseñada para visibilizar la violencia multidimensional contra mujeres y niñas ejercida por hombres a lo largo de sus vidas y tomando como parámetro de noviembre 2021 a noviembre 2022, han comunicado.

Entre los hallazgos de la encuesta se encuentra que “las mujeres enfrentan situaciones violentas en el ámbito público y privado a lo largo de todo su ciclo de vida” además, “la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida y un tercio ha sufrido violencias múltiples a lo largo de su vida”.

El bajo nivel de denuncia es otro de los hallazgos. “Nueve de cada diez mujeres no denunciaron o no buscaron ayuda ante situaciones de violencia” muchas de ellas por falta de conocimiento.

Ante este panorama, es evidente la necesidad de luchar por los derechos de las mujeres, como un asunto fundamental de derechos humanos.

La escasa sensibilización y la normalización de la violencia en todas sus formas, solamente nos lleva a perpetuar lo que tenemos ahora, que bajo ningún punto puede ser considerado como un tema exclusivo de las mujeres.

A partir del 25 de noviembre se conmemoran los 16 días de activismo contra la violencia de género una campaña internacional de la sociedad civil que a partir de 2008 también es apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una oportunidad valiosa para conocer, aprender y actuar por un cambio positivo.

La lucha contra la violencia de género es una de las aristas más importantes de la igualdad, sin lugar a dudas, además de otras que también son relevantes, como la igualdad de oportunidades de educación, de empleo y desarrollo.

En el caso de la violencia de género por sus múltiples dimensiones y formas es indispensable generar conciencia y sensibilizar sobre los llamados “sesgos inconscientes” que son comportamientos aceptados y repetidos, por considerarlos normales.

Visibilizar y abordar la violencia de género nos permite trabajar por el presente y el futuro de todas, en cualquier ámbito y etapa de la vida, no como un acto de benevolencia hacia las mujeres, sino como un aspecto fundamental vivir en sociedades más justas y desarrolladas. Tenemos el deber de conocer y actuar ya, porque todos merecemos vivir en paz.