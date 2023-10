Perfil de los diputados en Honduras

Entendemos que debería de ser un privilegio, honor y oportunidad para servirle al pueblo la función de los diputados y diputadas que conforman el Congreso Nacional de la República, pero en la mayoría de los casos es una beca política económica que gozan por un espacio de cuatro años o más.

Honduras no necesita esa cantidad inflada de 128 parlamentarios de hombres y mujeres que en su mayoría no llenan los requisitos que deben de tener estas personas que conforman el principal poder del Estado, pues su función debe de ser crear decretar, interpretar y reformar leyes a favor del pueblo e igual derogar las existentes que le perjudiquen, no la cumplen.

Uno de los motivos e interés de ocupar esos puestos de las butacas del Hemiciclo Legislativo es por los altos salarios y bajos horarios, pues en los 12 meses del año pasan más vacacionando que laborando, además de una serie de beneficios económicos que tienen estos mal llamados “padres de la patria” que han pasado a ser malos “padrastros y madrastras”.

Sin contar el igual número de suplentes que son una reserva innecesaria de estos funcionarios públicos que tienen el derecho de reelegirse por cualquier cantidad de veces, donde algunos han estado toda una vida vegetando y aún retirados abusan de tener salarios vitalicios

En la historia reciente de estos “incansables obreros legislativos” no se había dado tanta vacación de 47 días continuos, con el privilegio de su respectivo sueldo fijos y salarios con todo tipo de horas extras de que gozan estos diputados y diputadas que son especialistas en torcer las leyes a su favor.Debido a este tipo de artimaña y marañas es que los perfiles de diputados o diputadas de cualquier color son tan criticados en un país llamado Honduras