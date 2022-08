Los seres humanos somos criaturas paradójicas, pues, aunque pertenecemos al reino animal, en nuestro interior se mueve un universo tan vasto que la cultura judeocristiana remite su complejidad al hecho maravilloso de ser imagen y semejanza de Dios creador.

Es posible que, para muchos en la sociedad contemporánea, dicho argumento teológico de nuestros orígenes pueda sonar a mito y fantasía, decantándose por teorías más “sofisticadas”, como aquella que afirma que la génesis de la humanidad se encuentra en el mismísimo polvo de las estrellas o en alguna cultura alienígena que nos creó como un experimento evolutivo.

Y es que la sed de grandeza, de eternidad, de búsqueda de la trascendencia y vivir por siempre que nos ha impulsado a lo largo de la historia a desafiarnos a nosotros mismos, a escudriñar las leyes de la naturaleza y abrirnos a realidades hasta ahora impensables por medio del desarrollo científico y la ciencia contrastan con la fragilidad de la propia mortalidad.

Por ello en su raíz se encuentra la chispa divina que habita en cada corazón humano, que le impulsa a su creador, aunque el mismo no lo sepa. Una mirada a nuestro mundo puede desanimarnos en gran manera, guerras sin sentido, violencia extrema, pandemias, corrupción, injusticia y desamor.

Esto disiente con el inmenso avance tecnológico, que paradójicamente lejos de llevarnos a una mejor condición existencial nos ha arrojado a una vorágine de vaciedad infinita que deja a su paso un sin sentido, que arroja al hombre a una búsqueda de llenuras, compensaciones y consuelos insuficientes que, a manera de narcóticos, adormecen los corazones que se saben (aún de forma inconsciente) venidos de una realidad mucho más grande. Aun así, san Pablo nos recuerda: “Fui hallado por quienes no me buscaban; me manifesté a quienes no preguntaban por mí” (Rm 10, 20).

Este texto de la carta a los romanos es un inmenso aliciente que confirma las palabras del papa JP II para toda la humanidad, quien escribió: “Dios ama a la criatura formada a su imagen y, como el pastor diligente de la parábola de Lc 15, 4-7, no se cansa de buscarla ni siquiera cuando se muestra indiferente o, incluso, molesta por la luz divina, como la oveja que se ha alejado del rebaño y se ha extraviado en lugares inaccesibles y peligrosos”. No obstante esta esperanza debemos recordar que, aunque la iniciativa siempre es divina, esta oferta de amor no anula la necesidad de la respuesta libre del hombre, que al ser invitado a dejarse alcanzar por Dios y a abrirle la puerta de su vida no pierde la posibilidad de rechazar dicha invitación. De aquí que nuestra salvación requiera también la colaboración de aquellas almas que aunque pecadoras se saben llamadas a ser salvadas.