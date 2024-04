¿Padecerá usted de “burnout”?

Cuando el Dr. Freitas le diagnosticó a Pablo Ernesto “burnout”, este se asustó. Nunca había oído de semejante enfermedad. El doctor le explicó: “El término ‘burnout’, claro, procede del inglés. Se puede traducir al español como ‘estar quemado’ y se le usa para describir un síndrome de agotamiento. No es estar sumamente estresado, porque cuando uno se estresa se preocupa demasiado, pero cuando llegamos al ‘burnout’ no vemos esperanza alguna de mejora”. Pablo Ernesto leyó una frase enmarcada sobre el escritorio del médico: “Si mi vela arde por los dos extremos, no durará toda la noche”. La conocía, era una parte del poema de Edna St. Vincent. Señalándola sentenció: “Así me siento, doctor, siento como indefensión ante todo”.

El doctor se echó hacia atrás, lo miró directamente a los ojos y le dijo: “Eso es justamente el ‘burnout’”. Le contó que fue el psiquiatra Herbert Freudenberger el que a mediados de los 70, trabajando en una clínica de New York, observó cómo una mayoría de los voluntarios que trabajaban con toxicómanos, al estresarse excesivamente, sufrían una pérdida progresiva de energía, se desmotivaban en su trabajo y se llenaban de pensamientos de frustración respecto al futuro.

A Pablo Ernesto le parecía que aquel psiquiatra neoyorquino se refería a él. ¿Hay salida, doctor? ¡Por supuesto! Y a continuación le dio algunas recomendaciones: en primer lugar, le urgió a cultivar la satisfacción. Tome un papel y escriba las bendiciones con que cuenta, está vivo, está saludable, tiene una familia, tiene un par de piernas que le permiten caminar y desplazarse y un cerebro que le permite pensar, etc. En segundo lugar, interésese en la gente, recuerde que los buenos amigos son un factor importante para una vida interesante. Y finalmente, simplifique, lleve una vida saludable, coma adecuadamente, duerma suficiente y haga ejercicio.

LO NEGATIVO: Caer por estrés excesivo en el terrible “burnout”, con sus secuelas de pérdida de motivación, ideales y esperanza.

LO POSITIVO: Comprender que la vida es demasiado breve, llenarla de paz, amor y victoria contra el temor y la preocupación.