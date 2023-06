Oscuridad energética

La presidenta Xiomara Castro finalmente ha reconocido que Honduras enfrenta una grave crisis de racionamiento de energía eléctrica debido al bajo nivel de agua en las represas, y a la no disponibilidad de plantas térmicas, aunado a las precarias condiciones de la empresa estatal de energía.

Analicemos brevemente: lo reconocido no es absolutamente nada nuevo, así que no tiene mérito aceptar lo que es de dominio público desde larga data. Como el país ha crecido demográficamente, pero en esa misma proporción no se ha hecho inversión en la generación de energía, entonces la demanda supera con creces a la oferta que el Estado es capaz de otorgar.

Es así que el país sigue teniendo básicamente la misma infraestructura de la red de energía de hace varias décadas, pero ahora es mucho mayor la población de las ciudades, y hasta aldeas que demandan fluido eléctrico en mayores decibeles lo cual provoca un lógico déficit en esa relación comparativa.

La mandataria también alude al bajo nivel de las aguas en las represas: el fenómeno de El Niño es letal con esta temporada de resequedad extrema con calores infernales que ahuyentan la lluvia de nuestra tierra trayendo con ello graves consecuencias en todo sentido.

Todo es un ciclo: falta de lluvia es igual a mayor calor, mayor calor es igual a mayor uso de aires acondicionados, mayor uso de aires mayor demanda de energía.

El pronunciamiento presidencial también alude a la indisponibilidad de plantas térmicas y a la precaria condición de la Enee; el primer factor requiere inversiones altísimas de presupuesto que el Estado no dispone, aparentemente esa fue una de las razones por las cuales se iniciaron relaciones diplomáticas con China continental, para buscar condiciones favorables en las cuales los chinos provean de esa parte técnica y tecnológica en la cual tienen amplia experiencia.

¿Y la Enee?

Pues la clase política se la ha comido en corrupción a lo largo de las décadas, desde el punto de vista administrativo no se logra entender cómo una empresa que tiene el monopolio de un servicio, con un mercado cautivo de varios millones de usuarios esté en la quiebra financiera: solo hay una razón: robo y más robo insaciable. Así que, compre su propio generador, o en su caso su candil, focos de mano y velas aromáticas, que esto apenas comienza.