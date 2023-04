Oleadas de cultura

Es bien sabido que muchos de los males que agobian a nuestro pueblo como la pobreza, el fanatismo y la delincuencia, tienen su raíz en la falta de instrucción de los ciudadanos. Aún así no han existido, en los planes gubernamentales, políticas sistematizadas encaminadas a desarrollar el amor por los libros desde que el niño empieza su educación primaria.

Este problema repercute en cadena dentro de muchos hogares porque, al no haber padres instruidos, no habrá quien lea un cuento al pequeño de la casa. Sin instrucción los electores, en tiempos de campaña, son presa fácil de politiqueros que con discursos vacíos y sin planes concretos de gobierno, los embaucan para que voten sin una verdadera conciencia cívica. Es preciso señalar que aún los profesionales que obtuvieron sus títulos solamente con los conocimientos que la carrera les exigía, no tendrán un desempeño óptimo dentro del tejido social porque les hace falta el valor agregado de una cultura general.

Aparte de los beneficios apuntados que proporciona la lectura, el placer de leer es una aventura mágica que nos permite cabalgar junto a Don Quijote de la Mancha, dar La vuelta al Mundo en 80 días, asistir como invitado presencial a La Fiesta del Chivo, regresar a la escuela con Mi Maestra Escolástica, dejarse seducir por los versos de Neruda, penetrar el mundo mágico de Macondo, conversar con el espíritu de Pedro Páramo... En fin, cambiar el tedio por la felicidad de volar en alas de la imaginación.

Estas y otras consideraciones, asumo, han tomado en cuenta algunas instituciones privadas, para llevar a cabo eventos tendientes a incentivar el hábito de la lectura y tender la mano a viejos y noveles escritores que cabalgan, como quijotes, sin apoyo gubernamental. Dichos eventos son parte de la oleada cultural que se siente en el ambiente con motivo del Día Internacional del Libro que se celebró el pasado domingo.

La celebración se relaciona con el ámbito literario pues en esa fecha fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de La Vega en 1616.Es loable la iniciativa tomada por la Escuela Internacional Sampedrana de abrir hoy, un espacio en su biblioteca para que escritores locales puedan presentar sus obras a la comunidad escolar.

Asimismo alabamos al grupo industrial Elcatex de Choloma el cual mantendrá, el próximo jueves, un acercamiento con autores nacionales, a fin de apoyar su producción literaria.