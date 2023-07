“El ave canta aunque la rama cruja, porque sabe lo que son sus alas”. Así rezaba una frase escrita en un muro situado en el fondo de un solar baldío en la avenida Circunvalación de nuestra ciudad, hace muchos años. Es impresionante como algunas palabras tan sencillas encierran tanta sabiduría.

La frase del poeta en un muro, en un solar baldío.Frecuentemente viene a mi memoria esa imagen.

Me hace recordar una época de nuestra ciudad donde era más agradable vivir. Menos gente, menos desarrollo, menos automóviles, menos motocicletas, menos confrontación, menos ostentación. Las personas eran más sencillas y genuinas. Las personas vivían para vivir, no para ser vistos.

La ciudad se volvió frívola y la modernidad trajo edificios bonitos, restaurantes y bares a cuál más fancys, trajo superficialidad. Nos volvimos un indiscutible polo de desarrollo en el área de Centroamérica, pero también polo de violencia, de caos vehicular, de cordones de miseria, de barrios fantasmas.

Pagamos un precio demasiado alto por tanto desorden. Yo tuve la suerte de crecer aquí en la década de los 70’s y 80’s. No había tanto modernismo pero la vida era mucho más placentera.Recuerdo también con frecuencia esa frase del muro porque he visto muchas personas con tanto potencial que viven paralizados por el temor de arriesgarse a triunfar.

No hacen nada a pesar de ser tan inteligentes y con tantas competencias, porque es más cómodo estar cómodo. Así son las nuevas generaciones. En nuestro afán de darles amor les quitamos la necesidad de salir a la vida a pelear por sus sueños. Les dimos una comodidad difícil de construir por sus propios medios. No los soltamos. Por eso no han salido de la duda si tienen alas, si pueden volar. No han sentido crujir la rama.

No conceptualizan palabras como preocupación, responsabilidad, angustia, deudas, necesidades, hambre, insomnio. En la comodidad no hay temor, y así viven.

Sin salirse de su zona de confort. Por eso no quieren casarse o tener hijos, demasiado rollo.Y da pesar ver tanto desperdicio de talento, de vidas. Los jóvenes ahora mueren lánguidamente al frente de sus pantallas de televisión viviendo las vidas de otros.

Con eso les basta. Nunca van a tener un infierno pero tampoco una brizna de gloria. No entienden que vencer el temor es la clave.Si, los recuerdos de mi ciudad de antaño me llenan de nostalgia y paz. Era un buen lugar para vivir. Los tiempos cambian, las personas también. Lamentablemente.