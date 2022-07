Hace algún tiempo alguien me dijo que por qué habiendo tantos problemas en el país escribía casi siempre sobre temas como la educación, la conducta ética o la familia, y solo muy pocas veces hacía referencia a la situación política o social de Honduras.

Le contesté que en los medios hablados y escritos ya había suficientes expertos que tocaban esos asuntos y que, además, aquellos que deberían escucharlos o leerlos no parecían hacerlo puesto que perseveraban en sus posturas o en sus errores, aunque se les hiciera ver, por activa o por pasiva, que su proceder comprometía el futuro de todos. Además, la política, y, por supuesto, los políticos, no son permanentes; son, gracias a Dios, transitorios; van y vienen; sufren metamorfosis frecuentes, y, tarde o temprano desaparecen o se mueren.

La educación, la ética y la familia, por el contrario, son permanentes.

Siempre habrá que buscar caminos de mejora personal e instruirse para entender mejor la vida y sus circunstancias; siempre será necesario recordar lo importante que son las virtudes humanas, los valores, el respeto a las normas; y, definitivamente, será indispensable reflexionar sobre la trascendencia que tiene la familia para el desarrollo de una personalidad equilibrada y para convertirse en personas con las que se puede convivir.

Es posible que no a todos les haya ido en la feria como nos fue a la mayoría, pero no por eso estoy obligado a negar que el hogar es el mejor lugar para nacer, crecer y morir, que los padres y las madres, llenos de defectos, como todos los seres humanos, queremos a nuestros hijos y buscamos lo mejor para ellos, aunque a veces no equivoquemos o no utilicemos las mejores estrategias para lograrlo.

Y digo todo lo anterior porque, en más de una ocasión, escuché a algunos de mis hijos (les recuerdo que son seis), decir que estaban desesperados por irse de la casa; que su mamá y yo, sobre todo yo, éramos unos pesados, unos controladores, unos exagerados, unos insoportables. Y luego, con el paso de los años, con el crecimiento, con la maduración, con la experiencia de vida, ahora con ayuda de la tecnología, procuran mantenerse cerca y estar al día de todas las novedades familiares.

Sucede que, en los trabajos, en los círculos de amistades o en otros ambientes, a veces podemos tener la sensación de que nuestra opinión no cuenta, que resultamos incómodos, que sobramos. Y, a veces, es cierto. Sin embargo, mientras más pasan los años, mientras más crecen los hijos, más convencido estoy que, en la familia es el único lugar en el que, a pesar de absolutamente todos los pesares, nadie sobra, nadie está de más, todos tienen su propio espacio, y que son, siempre, importantísimos.