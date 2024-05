Milei no cae, Milei es la esperanza

Hace unos días leía una columna de Pablo Carías en El Heraldo de Tegucigalpa, quien desde una perspectiva de izquierda rancia, minimizaba y desprestigiaba el alcance del poderoso cambio y batalla cultural que Javier Milei protagoniza en Argentina. Ahora bien, una cosa es estar en el Mercosur –como es mi trabajo, además de haber vivido en Argentina- y palpar con periodistas y empresarios el clima de revolución que vive el país austral y otra bien diferente es analizar datos fríos vía internet y soltarlos sin contraste.

Los datos innegables que recibió Milei son que el anterior gobierno kirchnerista encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dejó un país sumido en la pobreza con una tasa de pobres del 41,7% (unos 16 millones de pobres), más del 50% de los niños y jóvenes menores de 16 años con desnutrición y con 5 millones de indigentes, todos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, dejaron el Banco Central con reservas negativas de 16 mil millones de dólares.

La máquina de imprimir billetes y la emisión monetaria compulsiva del último gobierno y su ministro de Economía, Sergio Massa, para inundar el mercado de pesos y tratar garantizar su elección a la presidencia, generaron una inflación descontrolada superior al 200% anual, (Honduras cerró 2023 con una inflación de solo 5,19 % interanual según el BCH) además de generar un déficit fiscal equivalente a 13% del PIB en 2023.

Este es el resultado en datos -no en opiniones- de las políticas asistencialistas de los diferentes gobiernos de corte kirchnerista que gobernaron Argentina durante 20 años, con la breve e insípida gestión de Macri durante 4 años. Como se lee. Ese país que lo tiene todo –capital humano y riqueza natural en abundancia- era un país en quiebra moral y económica, el pasado 10 de diciembre cuando llegó Milei, fruto del socialismo. Argentina no generó ni un solo puesto de trabajo formal los últimos años y en cambio, se cerraron 12 mil empresas. El gobierno socialista asfixió al campo, a la industria y a las mypimes. Los sindicatos coparon la política y se corrieron todas las fronteras. El Estado era el gobierno, el gobierno era Kirchner, la Justicia, el senado, diputados. Una cooptación total que llevó al país a caer 17 lugares en el ranking Madisson, del puesto 13 al 30.

La semana pasada se descubrió, y ya está en la Justicia, un inmenso sistema de corrupción creado con el beneplácito del gobierno, donde se lucraba con los planes de apoyo a los más pobres, el llamado plan Potenciar Trabajo y los comedores para los más necesitados, donde están involucrados docenas de exfuncionarios que traficaban con la comida.

El columnista Carías tiene razón al expresar que el ajuste actual es durísimo para la clase media, y menos duro para la casta política. Tiene razón al esgrimir que los datos aún no acompañan. Pero no es menos cierto que Milei redujo el déficit fiscal a cero, estabilizó el dólar, está luchando contra la “casta política” para que le aprueben leyes proempresa, y recordar que él mismo dijo que venía con “motosierra” a cortar privilegios. No hubo engaño en su promesa de campaña. Resultado: el 56% de los argentinos dijo que sí. Por eso, esta semana, Milei mantiene un altísimo 53% de imagen positiva, según una encuesta de OpinaArgentina del 1 de mayo.

Que el caso de Argentina sirva de reflexión, tanto para la izquierda como para la derecha. La gente está dispuesta a aguantar el cambio si ve esperanza. A los argentinos se les acabaron las ganas de estar en el lado opuesto del crecimiento.

Se agotaron de aguantar hambre y ver que su salario se reducía mes a mes. Se cansaron de las promesas de un socialismo que perdió su rumbo y se sumió en la corrupción. Se cansaron del ataque a los empresarios, quienes son en todas partes del mundo libre quienes más valor y empleo generan.

Se hartaron del Estado omnipresente que nada solucionó: la inseguridad es aterradora, la educación por debajo de la media latinoamericana y la salud en ruinas. Ni la plata regalada ni los bolsones con comida del kirchnerismo convencieron a los argentinos y eligieron la motosierra y la esperanza. Nada mejor para una nación que la esperanza. Y la motosierra para cortar a los inútiles que gobernaron y los sumieron en el abismo, eso sí, de la desesperanza.