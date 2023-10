Mensaje a políticos y seguridad carcelaria

Ha provocado mucha sorpresa la medida tomada por el Gobierno de cambiar del Primer Batallón de Infantería a Támara, a un grupo de presos llamados de “alta categoría”. La acción tiene doble efecto: dar un claro mensaje a los políticos y empresarios opositores que, si son capturados, irán a Támara a mezclarse con los presos comunes, sin privilegios, como han repetido los medios de comunicación. Y, prueba de consolidación del grupo de militares más vinculados, por los compadrazgos conocidos, con Mel Zelaya. El coronel Muñoz, responsable de la reorganización de los presidios, conoce muy bien los beneficios que se obtienen con el sistema que se ha eliminado. Allí, mientras fue comandante del Primer Batallón, estableció relaciones con Chimirri, mismas que le sirvieron para anudar una “amistad” con Manuel Zelaya que lo tienen, a las puertas de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Dentro del esquema que estos cargos militares; que, en vez de méritos y antigüedad, se otorgan por los gobernantes en premio a lealtades personales o políticas. Pero es imposible creer que la idea haya sido suya, porque con ello no gana absolutamente nada, excepto ponerse en evidencia ante la opinión pública; y, frente los analistas políticos.

Tampoco creemos que la decisión haya sido pensada por la presidenta Castro Sarmiento. Por más que se le crean reconocer méritos artificiales para tomar decisiones, esta no habría sido posible porque con ello, afecta a uno de los miembros de su gabinete que, tiene a uno de sus hijos, en ese grupo que la prensa oficial ha llamado de “privilegiados”. De modo que la conclusión es que la decisión fue tomada, como la mayoría de todas, por Manuel Zelaya y está dirigida a amedrentar a los políticos opositores que ahora saben que, no recibirán tratamiento especial, sino que entrarán a las cárceles y convivirán con los delincuentes comunes. Mel entiende esto. El 2009, había planeado que sus parciales, en una acción colérica, le sacarían en hombros de Támara; y desde allí, lo llevarían entre las multitudes, de regreso a la Casa Presidencial, como había ocurrido con Hugo Chávez, en Venezuela. Por supuesto, no conocía el caso de Gutiérrez, expresidente ecuatoriano que una vez depuesto del cargo, fue llevado a una cárcel común y, desde entonces, jamás volvió a la actividad la política. Quedó curado.

Aunque sea un anuncio envenenado para los opositores, creemos que no tendrá efecto alguno. Porque no creemos que aquí se repita el modelo represivo de Ortega en Nicaragua. Los militares no participarían en esta acción antidemocrática; e incluso varios grupos de los “imprescindibles” se opondrían a una medida extrema de esta naturaleza.

De manera que no hay otra alternativa que aceptar que esta medida es otra tontería de Mel, fruto de sus desvaríos; y muestra de sus inestabilidades emocionales. Que, por su tradicional ignorancia, ha pasado por alto que, cualquiera cosa que le ocurra a los “privilegiados” trasladados y los enemigos políticos encarcelados, tendrá un impacto muy negativo para el prestigio del régimen que nominalmente dirige su esposa. Y que, para la estabilidad de Libre, y la posibilidad que uno de los suyos gane las próximas elecciones, constituye un obstáculo innecesario en el que nadie sale ganando. Más bien, compromete el prestigio y la seguridad del Estado nacional que ahora, mucho más que antes, tendrá que responder por cualquiera cosa que les ocurra a los “privilegiados”, ahora mezclados en cárceles inseguras con los delincuentes comunes. Cualquier revuelta que ocurra en los penales, pondrá en peligro mucho más que antes, el prestigio y la imagen del gobierno de Honduras. Teniendo que responder por el ello, el Estado.