Médicos por siempre

Y el tiempo pasó tan rápido que de pronto, cuando tenía 25 años, me encontré una mañana soleada y fría de diciembre en el campus de mi Alma Mater, vestido de traje y corbata, recibiendo mi título de Doctor en Medicina y Cirugía.

Atrás habían quedado días y noches de esfuerzo, desvelo, sacrificio y hambre. Fue una mañana memorable. Había llegado de 17 años con una maleta y un futuro incierto.

Ese día caí en la cuenta que podía lograr lo que me propusiera. Cuatro años más tarde recibí allí mismo mi título de Ginecólogo y Obstetra. Ya navegaba solo, no temía a nada. Mi carácter se había moldeado allí, fue una buena escuela.

Desde entonces hasta la fecha me llaman doctor. Se oye bien, y se siente mejor. No conozco otra profesión pero estoy seguro que la Medicina me ha hecho mejor persona.

Ver el sufrimiento de los demás en primera fila, enfrentar el dolor de las familias de los enfermos, ser testigo de la muerte, lo cambia a uno.

A menos que tengas un corazón marchito y ejerzas la profesión como un medio para un fin económico, te resquebrajarás, te doblaras, te partirás en dos, viviendo el drama de la existencia.

Peor aún, te dolerá el alma ver que para la mayoría de las personas no hay derecho a la salud. Porque eso que dicen que es un derecho universal del ser humano es la mentira más grande sobre el polvo de este planeta.

Tienes derecho a la salud que puedas pagar. Ver esa impotencia en las personas de no tener dinero para pagar por su salud te cambia las perspectivas de la vida y te hace caer a la verdad inobjetable de la fragilidad de la existencia.

Dejas de lado la futilidad, la superficialidad, y te vuelves compasivo y decente, si no lo eras antes. Te vuelves un servidor en todo, para todos. Interpretas tu vida en un sentido más amplio. Te vuelves un dador más que un receptor.

Tanto drama te vuelve humilde. Ha sido un camino tortuoso. Cargar penas y preocupaciones de salud ajenas no es fácil. Hemos visto demasiado. Hemos llevado el miedo en silencio.

Pero al final de todo el desgaste queda la satisfacción de formar parte de un proceso generoso donde nos elevamos cada día. Y por supuesto, el orgullo de haber honrado esta profesión. ¡Feliz día, colegas.!