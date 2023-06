Los tuyos, los míos y los nuestros

Sin lugar a duda, hay decisiones que no deberían tomarse a la ligera. Quién no ha vivido, vive o es cercano a alguien que vive en una familia reconstruida.

Cada vez es más común que en este vínculo convivan hijos de relaciones anteriores a la pareja y cada vez más claro lo complicada que puede llegar a ser esta convivencia diaria. Complicada para los niños o muchachos, para el padre biológico y complicado para la nueva pareja de este padre (o madre). Si hiciéramos encuestas al respecto, seguramente encontraríamos opiniones divididas.

Hay quienes, por ejemplo, pensarán que es una cosa muy linda que los niños tengan la oportunidad de volver a sentirse parte de una familia, que es bueno que los adultos se den otra oportunidad de ser felices. Por otro lado, habrá quien piense que no es una buena idea por toda la complejidad que implica y así...

Lo cierto es que si ya de por sí, las interacciones diarias pueden resultar muy difíciles en cualquier familia “normal”, estas se pueden multiplicar en las familias reconstruidas. Aquí es muy probable encontrar hijos que sienten que se les impone un padre innecesario, la nueva pareja puede sentir (tal vez sin expresarlo de manera explícita) que está obligado a atender responsabilidades que no le corresponden.

El madre o madre biológico podría vivir en un continuo dilema sobre la clase y cantidad de autorización que debe dejarle a su nuevo compañero. Quiere complacer a ambas partes, muchas veces sin lograrlo porque inevitablemente se inclinará más hacia una de las dos y la parte “descuidada” terminará mostrando su insatisfacción de alguna manera.

Esto sin mencionar los problemas que puede traer a la nueva familia, el otro padre biológico.

En este punto quisiera hacer énfasis en un caso en particular; el del padre postizo. Digamos que siendo uno de los proveedores le resulte simple la tarea porque cuenta con solvencia económica, digamos también que tampoco tiene problema con la idea de terminar de educar a los muchachos, que afortunadamente existe la paciencia, tolerancia y comprensión en esta persona, obediencia y buena disposición de los niños etcétera, con todo y esto podría surgir un desafío para este nuevo papá; llegar a sentir un amor genuino por estas criaturas y no precisamente porque sea un monstruo sino porque a veces el amor se da y otras simplemente no.

Hay niños que aun siendo difíciles logran conquistar el corazón de la pareja de su padre y otros que, a pesar de ser personitas ejemplares, no lo logran. Por las razones que usted quiera, las cuales podrían no caber en este espacio.la cosa es, que cuando la armonía, la unión y el amor llegan a ser el centro de estas familias puede resultar en una experiencia maravillosa para todos los involucrados.Asimismo, lo contrario podría convertirse en una verdadera pesadilla compartida.