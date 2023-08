Los difíciles tratados de comercio

Algunos han llamado la atención sobre los peligros en las negociaciones de un TLC con China. Otros han recomendado poner los pies sobre la tierra, y dejar de creer que, en China, encontraremos la solución de los problemas del atraso que nos tienen arrinconados en la pobreza y la indigencia. Obligándonos a entender que el desarrollo nacional dependerá más de lo que hagamos; y, menos lo que otras potencias hagan por nosotros.

Es útil un poco de historia. Hasta el siglo XX, las potencias, ejercían un poder extractivo en los países bajo su influencia. La relación entre el centro y la periferia era desigual. La potencia colonial, hacía con la colonia, lo que correspondía. Dominar y extraer toda la materia prima necesaria. Lo hizo España con América. Inglaterra y Japón con China. Y China, con Indochina. Estados Unidos con América Latina; e, Inglaterra con sus colonias. Y Francia -la última potencia colonial- en África, sobre más de 40 países. La inestabilidad en el Sahel, es indicación de este modelo, en que el fuerte engaña al débil. Desde 1945 las cosas se modificaron, en las formas, aunque las motivaciones siguieron siendo las mismas. Estados Unidos y sus aliados impusieron -en un modelo político- a Europa y a Japón, las mismas reglas, con un agregado: buscaban la igualdad y el desarrollo.

El Plan Marshall, con todo y los resultados, resaltó la potencialidad de los alemanes y la capacidad creativa de sus empresarios. Sin disimular que tenía interés superior en la protección de los intereses económicos y culturales de Estados Unidos y sus aliados. No solo para permitirle hacer negocios, sino que, además, frenar los objetivos de la Unión Soviética en Europa. En conclusión, en cualquiera asociación política y comercial, cada potencia defiende lo suyo. Y la más fuerte, tiene ventajas. Al margen de la defensa de sus intereses políticos y económicos, hay que aceptar las dificultades de la desigualdad entre las partes, para entender realmente de lo que se trata.

Honduras y China, son economías desiguales. China tiene intereses muy claros. Honduras tiene dificultades para identificar los suyos. Por ello las negociaciones son complejas.

China es una potencia emergente, con poco espacio para la generosidad. Esto no es lo relevante, como lo demuestran las relaciones con Estados Unidos. Lo importante es identificar las materias de intercambio y la condiciones del mismo. China quiere materias primas, puertos y vías de comunicación para llevar sus productos a Estados Unidos y defender sus cadenas de suministros. Y, además, aumentar la venta de sus productos de calidad media, a precios más baratos que los que se pueden comprar en el norte. Honduras, tiene muy poco que vender. En términos agrícolas, tenemos pocos excedentes; y, nuestros productos, no tienen bajos precios. Es decir, no es negocio vender en China. Excepto en términos subsidiados. Y China no tiene experiencia, en vista de su juventud como potencia mundial.

En este escenario, la experiencia nuestra es el TLC con Estados Unidos. Los resultados no son buenos. Aunque nuestras universidades y pensadores no han hecho evaluaciones, los daños que ha provocado a la agricultura, son cuantiosos; y los efectos catastróficos. El que nadie recomiende revisar el TLC, indica que creemos que China será diferente y que negociaremos mejor. Las declaraciones de Cerrato sobre el protagonismo del gobierno y la exclusión de los empresarios, confirman que no aprendemos la lección. Y que, igual que con el TLC con Estados Unidos, el negociador por Honduras será el mismo que hiciera mal las cosas, Melvin Redondo sigue siendo parte de la burocracia gubernamental. Entonces, como queremos lograr algo mejor con China.