La vida es corta, muy corta. De hecho se describe como un breve espacio, una pausa en la eternidad que se asemeja a la flor del campo que en la aurora florece y en el ocaso se marchita de manera imperceptible.

Así nuestros años vuelan y se nos escapan cual agua entre las manos, en un momento somos los niños de escuela que disfrutamos aprender y jugar a ser grandes, y en un suspiro somos los adultos que anhelamos ser niños de nuevo retrocediendo el tiempo.

La esencia entonces se resume en lo que construimos a diario, vivir el día a día con la responsabilidad del mañana pero sin desgastar nuestro ahora, se trata de disfrutar el viaje, la felicidad no es llegar al destino final, eso es parte de. Se trata también de apreciar la senda de lo cotidiano con los detalles que lo embellecen.

Entonces lo efímero y pasajero no son los detalles en sí, es más el enfoque en lo que no vale la pena, gastar nuestras energías en la avenida de la avaricia por el dinero, debatirnos en lo que no tiene trascendencia ni abona esencia para los frutos que queremos.

Partiendo de la identificación de nuestro propósito en la vida podemos concluir que algo bueno puede ser malo, parece ilógico y contradictorio pero es la realidad: cuando nos enfocamos en lo que no está en nuestro diseño de vida será malo aunque sea algo bueno.

Por ejemplo, si usted tiene como propósito ser un connotado abogado no estará bien que invierta su tiempo leyendo de astronomía o física nuclear aunque el hábito de la lectura en si sea algo maravilloso, deberá esforzarse más bien en actualizar conocimiento en aquello que ejerce y que edifica su proyecto personal.

Podemos entonces hacer introspección seria y concienzuda acerca de lo que hacemos pues en la rutina diaria se está construyendo el mañana, descartemos lo banal, abandonemos el enfoque de aquello que no tiene esencia.

Es tiempo que baje la velocidad y disfrute de una buena taza de café con la lectura de un libro, que escuche una buena canción con sus ojos cerrados, que converse de manera significativa con su familia, y sobretodo que sea feliz. Nos queda poco tiempo, es ahora.