Lo bueno de las malas noticias

Durante un conversatorio entre comunicadores sampedranos y el periodista español Jorge Gutiérrez, surgió la inquietud, entre algunos asistentes, sobre por qué el periodismo actual da importancia a temas como el embarazo de una presentadora de televisión, habiendo tantos asuntos que requieren más atención por el impacto que tienen en la problemática del país.

Tal es el caso de la ingobernabilidad en las cárceles de máxima seguridad o la incontenible ola de violencia, que más bien parece un tsunami.

Mi posición en ese caso es que un medio informativo es un producto comercial y como tal tiene diferentes segmentos de mercado, entre los cuales está la audiencia que se entretiene con las notas triviales. Debo recordar que la misión del periodismo no solamente es informar sino también formar opinión y entretener. Sin embargo, es importante que el periodista influya para robustecer la audiencia afín a los temas serios.

Debemos imprimir a estos mayor calidad y creatividad mediante el uso de géneros olvidados, como el reportaje y la crónica. Para presentar una información valiosa el buen comunicador debe buscar fuentes seguras y verificables que lo aproximen a la joya de la verdad.Comparto con el disertante español en que para ser buen periodista hay que ser buena persona a fin de poner en práctica la capacidad de escuchar y estar cerca de la gente.

Ello coincide con lo que decía Gabriel García Márquez: “las entrevistas son como el amor, se necesitan dos para hacerlo, y solo salen bien si esas dos personas se quieren”. Pero el escritor también advertía que, en esa relación, el entrevistador no debe ser ni demasiado agresivo, ni demasiado complaciente con el entrevistado.

Personas particulares abogan porque los medios de comunicación dejen de publicar noticias negativas aduciendo que roban paz y tranquilidad a la gente, pero resulta que las malas nuevas, seguirán publicándose mientras se den acontecimientos nefastos que la audiencia tiene derecho a conocer.

Esas informaciones sobre la realidad nacional, nos ayudan a ser previsores especialmente durante una crisis. Por supuesto que no me refiero a las notas amarillistas.Por otra parte, los funcionarios quieren que se diga solo lo bueno que hace el gobierno, pero eso no es noticia que impacte porque es su obligación hacerlo. Seguramente el público preferirá noticias banales, como la de la chica preñada, aunque el pueblo sufra dolores de parto en espera de una nueva Honduras que no termina de nacer.