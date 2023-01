El video logró más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas desde su lanzamiento, de acuerdo con medios digitales. Lo cierto es que la cantante colombiana Shakira ha demostrado una vez más que sabe cómo navegar exitosamente en el mundo del espectáculo.

El tema musical, en colaboración con el artista Bizarap, va camino a convertirse en un nuevo himno para las mujeres que pasan por situaciones de desamor y buscan recuperarse.

Más allá de la relación de Shakira con el futbolista español Gerard Piqué, vale la pena revisar cuáles son los aspectos de comunicación que vuelven a poner en el primer lugar a la artista. ¿Qué lecciones deja para la comunicación de empresas y organizaciones? ¿Es posible extrapolar algo así? Veamos.

La primera: a través de sus colaboraciones con jóvenes artistas urbanos, Shakira logra mantener siempre fresca su propuesta, llegando a un público muy amplio, desde las nuevas generaciones hasta quienes conocemos los más antiguos temas de su Antología.

Renovarse no solo a través de su propuesta musical, sino de su apariencia más acorde a la estética juvenil centennial, nos indica la importancia de buscar constantemente mantenerse en el mercado a través del conocimiento de las nuevas tendencias, para adaptarse e identificarse, sin perder sus rasgos esenciales.

La segunda: utilizar sus propias experiencias para conectar con su público desde las emociones. Si estamos de acuerdo o no, es otro asunto.

Lo cierto es que la cantante sabe hablar el mismo idioma que millones de personas, a través de un uso del lenguaje sencillo, quizás básico pero directo, describiendo sus emociones y a partir de allí empatizando con sus diversas audiencias.

La tercera: atreverse, ser disruptiva, para estar presente en la conversación pública y ocupar espacios que de otra forma estarían vedados a los temas de prensa rosa. ¿Cómo lo logra? La frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” nos da la pista, pues logra encajar perfectamente con uno de los grandes temas sociales que son parte de la agenda internacional actual, este es la igualdad de género.

Se trata de una propuesta de cambio de paradigma, desde aquél que plantea a la mujer débil y dependiente económicamente hacia otro, en el que es fuerte, que se vale por sí misma, con sus propios recursos. Una mujer que reconoce sus emociones y busca recuperarse, desarrollando resiliencia.

Las historias conectan, especialmente cuando en su esencia, se identifican con las de millones de personas.

“Es igualita que tú”, dice Shakira en su canción, refiriéndose a la nueva pareja del futbolista, pero ella sabe que ese estribillo es lo que permanecerá en la mente del público. Ese es un mensaje clave, porque en el fondo, lo que nos dice es otra cosa: es ella, la estrella del espectáculo, que en esencia es igual a millones de mujeres que la escuchan.

En síntesis, refrescar la comunicación verbal y no verbal, utilizar historias reales que conectan, atreverse a nuevas propuestas basadas en el conocimiento de las audiencias, pueden hacer la gran diferencia en los resultados de la comunicación no solamente de los artistas, sino también para las empresas, que también quieren facturar y no llorar.