¿Listos para su regreso?

En la columna pasada hablábamos del regreso de Jesús y de estar atentos y preparados. Pero, ¿cómo me preparo para el regreso de Jesús? Podrían darse muchas respuestas. En todas ellas hallaríamos algunos rasgos similares. Pero creo que aquello que mejor puede responder a la pregunta es, en primer lugar, creerlo, y, en segundo lugar, hacer a Jesús el punto más importante de todo.

En esta parte, asumo que el lector admite como cierto que Jesús ya estuvo aquí en la tierra, que murió y resucitó, que ascendió al cielo, y que actualmente está a la derecha de Dios rogando por nosotros (ver Romanos 8:31-34). Esto es importante acotarlo porque es el contexto previo al regreso de Jesús. Como respaldo teórico, suena apropiado. Pero solo como teoría almacenada en la mente no es nada. Tiene que ser un convencimiento al que esté fuertemente adherido el corazón para que se haga notar en nuestra vida. Jesús dijo: “No se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos” (Juan 14:1-3, TLA).

Si la teoría relacionada al regreso de Jesús ya está en el corazón, esta, entonces, debe convertirse en esperanza; una esperanza que, por un lado, cree que el regreso de Jesús puede ocurrir hoy, mañana, o en cualquier momento, y, por el otro, que motiva a otorgarle a él el primer lugar en la vida por amor y gratitud.

Jesús dijo: “Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno; y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad” (Juan 14:20-21, TLA).