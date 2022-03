“Había decidido no luchar las batallas de otras personas”. Esa expresión la había escuchado en una película que había visto algún tiempo atrás. Desde entonces, frecuentemente, aparecía en mi pensamiento. C

omo si tuviera un mensaje que había pasado por alto, que no me había tomado el tiempo de meditarlo.

¿Batallas de otros? ¿De quién, de su familia, de sus amigos, de la humanidad?

Bastante tiene el ser humano con sus propios conflictos como para intentar solucionar los de otros. Bastante tiene el individuo común con reconocer sus problemas e intentar solucionarlos, ya que en la maraña del día, absorto en subsistir, como que no le queda ánimo para encontrar el sentido de su vida. Bastante tiene con ser HUMANO.

Pero aquella frase de la película como que tenía sentido. Por un lado como que si no has podido dominar tus demonios como que no sirves para ayudar a alguien a ahuyentar los ajenos. Como que si no estás en paz contigo mismo y tus circunstancias, como que no puedes ser un soldado de paz. Como que si no sabes cuál es tu lugar en ese tu espacio circundante, qué función desempeñas, qué haces para mejorarte, cómo ejecutas tu derecho a tus responsabilidades personales, cómo tomas las acciones necesarias para modificar tus actuaciones y tomar control pleno de tu vida, como que no puedes ser digno de imitar, o de seguir.

Como que si culpas a otros, a la mala suerte, a tu salud, a la vida, o incluso a Dios de tu mala vivencia, como que en lugar de ayudar vas a estorbar. Y mejor no libres las batallas de otros. Empeorarás la situación. Tu consejo o auxilio será erróneo.

Así que antes de que decidas salvar al mundo debes saber que viniste aquí a salvarte a ti mismo primero, a vencer tu propia humanidad. Que antes debes prepararte venciendo tus propias guerras, aprendiendo del mensaje y experiencia que toda dificultad trae.

Así que no te lances de líder espiritual, político, o en cualquier actividad que implique ser guía, si no eres digno ante tus propios ojos. No puedes ayudar a nadie si no te has podido ayudar a ti mismo. No estás listo.

Cuando puedas vivir en paz con tu conciencia especialmente cuando estás en soledad, y que a tu alrededor la vida transcurra en armonía, entonces talvez podrás luchar batallas ajenas.

Entonces talvez seas digno de ser escuchado. Talvez tengas el derecho de opinar sobre otros. Tal vez seas luz.Solo entonces...