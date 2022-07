El Consejo Universitario, máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), ha girado convocatoria para escoger integrantes de la Junta de Dirección (JD), organismo encargado de dirigir la administración de la institución y de escoger, mediante concurso, entre una lista de aspirantes, al rector, vicerrectores y decanos de la universidad. La JD la integran 9 miembros, pero el Consejo Universitario únicamente convoca para la escogencia de cinco, a pesar de que todos los integrantes (9) fueron escogidos al margen de la adecuada integración del Consejo porque maliciosamente se pospusieron indefinidamente las elecciones estudiantiles. Esto dio lugar a que varios funcionarios de la universidad, incluido el rector, ejerzan de manera provisional, aunque tal figura no está contemplada en la Ley Orgánica de la Universidad.

La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (Feuh) -por cierto debería incorporar a los estudiantes de las otras universidades del país- y las asociaciones estudiantiles de la Unah tienen personería jurídica y se rigen por sus estatutos. Tales estatutos les da autonomía para ejercer el gobierno estudiantil y convocar a las elecciones sin injerencias extra estudiantiles. Esto no se ha respetado. La Unah está gobernada por rectores y decanos perpetuados en sus funciones de manera provisional, irrespetando lo dispuesto en la ley. El quebrantamiento de las normas legales se produjo cuando la Junta de Dirección escogió a un rector que no cumplía con los requisitos y que impuso un régimen de persecución, expulsión, destitución y encarcelamiento en contra de estudiantes y docentes que luchaban por una universidad basada en la ley. Igualmente la Universidad se negó a reconocer los méritos académicos de los docentes ganados con su esfuerzo y dedicación con los cuales tenían derecho a su reclasificación académica.

Actualmente en la Universidad hay múltiples problemas sin resolver porque los actuales dirigentes no han tenido la capacidad suficiente para encausar a la institución por los caminos del progreso y la superación académica. No han considerado a los estudiantes como el objetivo fundamental y no hay un adecuado sistema de estímulo y mejoramiento de la calidad de la enseñanza ni de preparación de los docentes en el conocimiento de la materia que enseñan.

La Universidad ha permitido que el Congreso viole la Constitución al hacer que comparta la obligación constitucional de dirigir la educación superior en Honduras. Así el rector es el Ministro de Educación Superior.

La Universidad debe replantear su actividad y dirigirla hacia dos tareas esenciales: modernizar la metodología de la enseñanza para convertirla en una que sea liberadora, basada en el esfuerzo de los estudiantes para buscar el conocimiento con la asesoría de sus docentes. Los docentes dejarán de ser repetidores -magister dixit- y serán conductores de sus estudiantes en el aprendizaje de ir tras la sapiencia profesional mediante sus propios esfuerzos y no ser simplemente receptores pasivos del decir del maestro, no siempre ajustado a la verdad científica. Así tendremos profesionales encausados hacia la ciencia, la investigación, el ejercicio profesional basado en conocimientos y en atención a las normas éticas y patrióticas.

La JD tendrá en sus manos la significativa tarea de escoger quiénes serán los conductores de la Unah hacia nuevos derroteros en búsqueda del desarrollo y la ciencia en Honduras, de la formación de profesionales integrales y en el concurso de la institución para estudiar los problemas de la vida nacional y ofrecer soluciones al gobierno y a la sociedad.

Para que la JD cumpla en escoger a los mejores para la conducción de la Unah, el Consejo Universitario debe seleccionar a los miembros más conspicuos académicamente, moralmente y patrióticamente. No se trata de seleccionar una JD con compromisos con quienes aspiran a los cargos de rector, vicerrectores y decanos. La JD debe ser integrada con los aspirantes mejor calificados porque nos aseguraremos de que la Unah irá por un buen derrotero para bien de la juventud que aspira a profesionalizarse, de la sociedad hondureña y del futuro de Honduras.