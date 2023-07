La química

Es eso que tanto psicólogos como psiquiatras y antropólogos utilizan para tratar de explicar ese inexplicable nexo que sentimos (eso sí) con muy pocas personas durante nuestra vida. Y la carencia de la misma, sería entonces la respuesta a esa también inexplicable antipatía que sentimos por alguien que apenas conocemos y viceversa. No sé, a veces uno pensaría que se trata de un asunto que tiene que ver con el género de cada uno, es decir, que el hecho de que nos tratemos bien o mal entre nosotros, va a depender de si somos hombres o mujeres. Por ejemplo; la rivalidad implícita que existe entre las mujeres es de todos conocida. Se trata de algo muy triste de aceptar, pero real. Solo hay que fijarnos en los lugares de atención al cliente y veremos cómo esa misma empleada que ha sido tan amable y paciente con su cliente varón, cambia inmediatamente de semblante y de trato, cuando su siguiente cliente es una mujer. Mientras un par de mujeres están hablando suceden otras cosas, se observan. Y lo hacen minuciosamente. Que si el cabello, el peinado, el maquillaje, los aretes, la ropa en general, las uñas, accesorios y, sobre todo, los zapatos, porque si hay algo que jamás podrá pasar desapercibido para una mujer, es un lindo par de zapatos, no sé, creo que es algo que ya traemos en nuestro ADN. Entonces este encuentro es un poco complicado porque si ya de por sí, no hubo química entre ellas desde el principio, si hay algo en una que no gustó a la otra, las consecuencias van a ser negativas (un trato frío o inclusive grosero, falta de ayuda etc.). Esto sin hablar de su comportamiento en el tráfico, muy difícilmente una mujer le dará la pasada a otra, muy difícilmente.

Con los hombres las cosas son distintas, ellos casi siempre tienen buena disposición de atender tanto a mujeres como a los mismos hombres. Son muy buenos disimulando si alguna clienta ha llamado su atención de maneras diferentes y en el tráfico pueden ser corteses tanto con hombres como con mujeres.

Desde luego que hay otros factores que pueden influir en que alguien nos caiga bien o mal desde el principio. Dependerá del día que estemos teniendo, de nuestras ideas preconcebidas acerca del tipo de persona que se nos acerca y la actitud misma de esta persona. Aquí hablando de química en general entre las personas en general. Porque cuando queremos adentrarnos en la química entre un hombre y una mujer, las explicaciones y posibilidades se reducen considerablemente porque les ha sucedido a todos, les sigue sucediendo y seguirá sucediendo en algún punto de la vida, sentirse atraído por alguien que no es ni por cerca el prototipo de persona que normalmente le gusta, por ejemplo. Y casi siempre es este alguien tan distinto a las preferencias personales, quien pone de cabeza el mundo del conquistado. Aquí estamos hablando de química pura irrumpiendo, dejando totalmente fuera cualquier tipo de razonamiento.

Entonces, todos estamos de acuerdo en que contra esa atracción abrumadora no hay mucho que se pueda hacer, pero también estaremos de acuerdo en que aquí es donde entra el tan polémico libre albedrío que nos permite decidir qué hacer con esa atracción. Y eso sí que está en nuestras manos y depende únicamente de nosotros.