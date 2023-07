Pronto se vio confrontado por el contexto que a él no le gustaba enfrentar. La mesa portátil que su papá le había comprado para hacer las tareas escolares estaba llena de platos y vasos todavía con residuos.

Además, había servilletas y envolturas de plástico sobre la mesa también. Incluso en el piso yacían restos de comida y más servilletas y otras envolturas pequeñas. Cuando su mamá entró en el cuarto se quedó estupefacta.

De inmediato, vociferó: “¡Pero qué relajo! Hijo, ¿qué cree que le diría su papá si viera todo esto?”.Si nos fijamos bien, si le ponemos atención y lo observamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que nosotros podríamos estar siendo igual que este niño. Nuestra vida es un “relajo” por las decisiones que tomamos.

Todo -o casi todo- está en desorden porque convenimos con ello. El caos, la desorganización y la anarquía están a la orden del día porque, al parecer, nos satisface vivir entre el exceso, la confusión y lo que está fuera de control. Pero queremos que todo marche bien, es decir, esperamos alcanzar el éxito en todo lo que emprendemos a pesar de llevar una vida desordenada.

El contexto que al niño no le gustaba enfrentar era que le pidieran arreglar el desorden. Pero no fue esto lo que su mamá le mencionó. Más bien, al dar respuesta a la pregunta sobre lo que diría su papá, ella le dijo: “Si no le gusta arreglar el relajo, no lo haga entonces. Siempre que termine de comer lleve de inmediato los platos a la mesa y bote en el basurero toda la basura”.

Igual, pues, para nosotros. Como diría el filósofo y estratega militar chino Sun Tzu: Si puedes recordar siempre el caos en tiempos de orden, permanece atento al caos mientras no tenga todavía forma, y evítalo antes de que se presente; ésta es la mejor estrategia de todas.