La felicidad que insiste en escabullirse

¿Por qué se nos niega la felicidad? Muchas veces podría ser por las expectativas que tenemos; creer que la felicidad es un estado constante de sentimientos positivos. Nos la pasamos intentamos bloquear emociones negativas que son también parte importante en el proceso de crecimiento y como no podemos, nos sentimos aun más infelices.

¿Otro posible impedimento? El exceso de estrés en el diario vivir, “el asesino silencioso” como lo llaman los médicos hoy en día. Luego tenemos la genética porque sí, hay personas que tienden a ser más felices por los genes que portan y a otras les sucede lo contrario.

En su excelentísimo libro Sapiens, Yuval Noah Harari nos confirma que hay personas que nacen con un sistema bioquímico alegre por ejemplo, y esto permite que su humor se mantenga en óptimos niveles a pesar de las adversidades.

En cambio, tenemos a otras personas como el doctor en psicología y filosofía por la universidad de Harvard Tal Ben Shahar quien asegura que tanto él como su familia sufren de una ansiedad heredada ya en varias generaciones y que se trata de un estado natural para todos ellos.

Él y sus investigaciones sobre el tema de la felicidad nos dicen que ésta depende en un 50% de los genes, 40% de elecciones personales y un 10% del entorno. ¿Otro factor pode demás importante? Las redes sociales.

Pasarse la vida espiando cómo viven los demás sin entender que muy difícilmente las personas van a publicar la realidad de sus vidas (que tampoco me parece que deberían). Celebridades monumentales no publicarán esa hamburguesa con papas que se comieron en “un momento de debilidad”, nuestros vecinos no publicarán en Facebook sus problemas financieros.

Muchos de ellos hacen inmensos sacrificios para salir de la ciudad y tomarse la foto de rigor que causará la envidia de los que no tienen nada mejor que hacer que estar pendientes de esa foto. Y definitivamente nuestros amigos no expondrán a cientos y cientos de personas sus crisis de pareja. Entonces entre más y más quieran convencernos de su “perfecta vida” más deberíamos dudar de ella y ocuparnos de la nuestra.

Mantenerse a diario y en cada momento pegados a estas redes, mantiene a las personas en un constante compararse con esos cuerpos atléticos, viajes primorosos y “parejas perfectas”. Una comparación en la que se sale perdiendo y que únicamente lleva a los incautos seguidores de este tipo de banalidades, a sentirse cada vez más deprimidos.

¿Otro posible punto? Según Buda, la raíz de toda infelicidad humana reside en los apegos, ¿sufre usted algún tipo de apego? ¿A qué? ¿A quién? Esto podría ser una obstrucción en el camino a sentirse pleno.

No descansar lo suficiente, preocuparnos constantemente por cosas que quizás nunca pasarán, una alimentación nefasta, sedentarismo, poca socialización personalizada, represión de sentimientos, relaciones de pareja disfuncionales, no practicar nuestra pasión, exceso de alcohol y pantalla, en fin, a lista puede seguir y seguir.

Si la meta final es la felicidad, claramente por aquí, no es. Un poco más de estar en el “aquí y ahora”, no tanto en las nostalgias del pasado y la incertidumbre del futuro, podría ser de gran ayuda para comenzar a valorar las pequeñas pero significativas cosas que tenemos a diario y para empezar a darnos cuenta dónde es exactamente que estamos fallando.