Muchas veces a las mujeres se les tilda de “intensas” o “inconformes” cuando se trata de hacer valer sus derechos, especialmente en el ámbito laboral; pero solo en algunas ocasiones nos preguntamos cuáles son los desafíos que están detrás de esa intensidad e inconformidad.

Hacer valer los derechos de la mujer en todos los ámbitos, no es tarea fácil, y la vida laboral específicamente pude representar una serie de obstáculos, que pasan por una cultura muy permisiva sobre lo que es normal o aceptable.

Es importante subrayar que el derecho a un empleo digno es parte fundamental de los derechos económicos de toda persona.

Para las mujeres, no significa que deben dejar de lado otras áreas de la vida, sino desarrollarse integralmente. La vida personal, las decisiones de cada mujer sobre su estado civil, no deben ser objeto de escrutinio público, sino tal y como sucede con los hombres; es decir, ser madre de familia no debería convertirse en un obstáculo para el desarrollo laboral, como tampoco debería serlo tomar la decisión de estar soltera.

A pesar de lo extraña que puede parecer la aclaración, es válida. Vivimos en una sociedad en la que a pesar de los cambios culturales, todavía se ve con recelo a las mujeres beligerantes.

Aún prevalece la idea de que hay profesiones y cargos para hombres y otros para mujeres; que para tomar decisiones las mujeres son muy emocionales y los hombres más racionales.

Que hablan mucho y no pueden ser concretas, que si son muy ingenuas o son unas verdaderas brujas. Aún ahora, en pleno siglo XXI, es difícil escapar de esos estereotipos. Lo cierto es que para avanzar hacia el desarrollo sostenible es indispensable considerar la igualdad de género.

No se trata de sustituir al hombre, sino del respeto a los derechos de las mujeres y a la igualdad de oportunidades.

¿Qué tan importante puede ser orientar esfuerzos, con un enfoque multisectorial en este tema?

Las mujeres representan más de la mitad de la población; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 37% de los hogares hondureños están liderados por mujeres, lo que nos lleva a pensar que su participación en la dinámica de la economía nacional, a través del acceso a más y mejores oportunidades de empleo y autoempleo se verá reflejado en sus dependientes.

Además, porque en Honduras el 45% de las mujeres trabaja por cuenta propia, el 46.6% son asalariadas y del total de mujeres asalariadas, poco más del 66% se concentran en el sector privado, siempre de acuerdo con el INE.

De allí que, incidir directamente en programas y políticas orientados al desarrollo de la mujer profesional sea un paso fundamental en la búsqueda de un mejor país.

No se trata de una moda de las inconformes, tampoco un capricho por dejar de lado otros roles importantes de las mujeres en la sociedad.

Se trata de desarrollar el potencial de las mujeres y de manera especial de las niñas, para que puedan tener acceso a una sociedad más incluyente y más respetuosa de sus derechos.

Porque los asuntos de las mujeres no son exclusivos de ellas, sino que nos conciernen a todos los que anhelamos tener un país mejor, un sueño que no tiene género.

Las “intensas e inconformes” pueden incomodar, pero también pueden cambiar su entorno.

Ellas, como las de antaño, buscan no solamente abrir sus propias oportunidades de desarrollo, sino para las que vienen detrás.

Bienvenida esa pasión e inconformidad que nos hace cambiar, para mejorar.