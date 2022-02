Intercambiando mensajes con Carlos Urbizo Solís – nacionalista de cepa, ex candidato a designado en la fórmula de Nora de Melgar y alineado en estas pasadas elecciones contra el candidato de su partido—le preguntaba cuándo empezaría a desilusionarse. Creo que, a estas alturas, se habrá dado cuenta de que mi resistencia para creer que todo se había resuelto tiene fundamento en la historia política que él poco conoce. Y la frase bíblica que sí ha estudiado, que no se puede poner vino nuevo en odres viejos.

Y que contando con la misma clase política, rabiosamente antidemocrática, individualista incorregible, sectaria sin compromiso con el futuro de Honduras, no se pueden esperar cambios. Ahora, después del grotesco espectáculo del Congreso Nacional, el arreglo que consolida el bipartidismo tradicional de la peor especie, tiene la obligación de reconocer para su fuero interno – junto con los miles que votaron por la Alianza—que ,sin una nueva élite, con una nueva ética política, el cambio de Honduras, el desarrollo democrático, el capitalismo moderno y el bienestar de la mayoría del pueblo hondureño no se pueden lograr. Quitar y poner a los mismos, inevitablemente nos dará los mismos resultados.

Duele reconocer que nos hemos equivocado. Y mucho más nos afecta confirmar que la república es aparentemente imposible; que el prestigio de Honduras poco les interesa a los que buscan satisfacer sus ambiciones particulares. Y que con los políticos que tenemos no iremos a ninguna parte. A partir de ahora, la debilidad de Xiomara Castro – indiscutible, por más que la quieran endulzar – la entregará en manos de los intereses externos que se han coludido desde un poco después del 15 de septiembre de 1821, para impedir un régimen de igualdad, de respeto a la ley, del ejercicio del poder como servicio al bien común y crear un Estado de bienestar general que proyecte una imagen que aumente al prestigio internacional de Honduras.

Los Zelaya, Hernández, Flores, Rosenthal, Segura, Castro, Cálix, Valle y otros nombres más que forman un menú en donde no hay mucho que escoger —porque se parecen como gotas de agua unos con otros — actúan inconscientemente, impidiendo el desarrollo de Honduras. Desde la Colonia, unos y otros después, han visto posiblemente sin saberlo, solo por los mandatos del cerebro primitivo, que el poder es un premio. E ignorando a Tomás de Aquino que su ejercicio es un mandato que se legitima por el servicio que se le ofrece diariamente al pueblo, se le debe honrar con un comportamiento ético que le satisfaga y le provoque mejoramiento integral.

Los partidos políticos, incluido, el que ayudé a fundar en 1968, no operan como medios para que el pueblo escoja y controle a sus gobernantes. Son agencias de empleo para los más golosos e ingenuos y estructuras para protección de los intereses personales de los caudillos que los manejan que, de esa manera, operan en contra de Honduras y de los hondureños. Y que son usados, mediante el ejercicio del voto, en un menú de sucias opciones, para legitimar lo peor dentro del sistema democrático y para engañarnos, creando falsas expectativas.

Pero la realidad anticipa lo que hemos venido diciendo. Que las elecciones, con tan malas opciones, no eran la solución final. Que eran un principio porque con la misma gente tendríamos los mismos resultados. Y aunque no lo dijimos para no lucir negativos, que los espectáculos de los diputados, en la medida en que pasara el tiempo, serían más grotescos y penosos. También porque me podrían acusar de machista, que los caudillos incluso, mezclan el poder con la sexualidad, confirmando la tesis de Freud y Adler. Desafortunadamente.