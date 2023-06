Formar o informar

Durante años, la educación sexual, ha sido un tema Tabú para la sociedad e Iglesia hondureña. Pero el pansexualismo y el mundo hiper erotizado de hoy, que idolatra el placer superficial y huye de la intimidad afectiva, está obligando a dar pasos acelerados hacia un cambio de actitud frente a esta asignatura pendiente.

Desde hace décadas, organismos institucionales a nivel mundial han dedicado esfuerzos y campañas enteras sobre información sexual, pero no sobre formación de la sexualidad humana. La gran diferencia radica en que no se trata únicamente de informar, sino de formar la conciencia. Ayudando a los jóvenes y adolescentes a entender y entenderse desde este aspecto tan hermoso e importante de su ser. Hablar de sexualidad no es solo hablar de sexo, genitalidad, género o tendencias, sino de antropología integral.

El catecismo de la Iglesia nos dice que, “La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y, de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de unión con otros (CCE 2332).

Y esto último es la clave para entender el núcleo de la sexualidad como un don, un regalo de Dios, que posibilita la relación, el encuentro generoso, y la apertura a los demás.

Ahora bien, es verdad que, los padres de familia, como centinelas de la educación de sus hijos, tienen el absoluto derecho de vigilar la formación de su conciencia y la gradualidad de la información que dejan llegar a ellos. Pero al mismo tiempo tienen la grave obligación de moldear cristianos auténticos que sepan comprender en donde radica el verdadero valor de su sexualidad que, no es otro que el amor generoso, la entrega mutua y oblativa desde la apertura a la vida.

El Papa Francisco nos dice: “Es importante más bien enseñarles a los jóvenes un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido. Porque todo eso prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará, luego de un compromiso público, en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá, así como signo de un compromiso totalizante, enriquecido por todo el camino previo”.

Esto es lo ideal, pero lamentablemente no pasa, todavía en el siglo XXI, para muchos padres de familia hablar de sexualidad con sus hijos es algo impensable, o por lo menos difícil. El sexo en la familia es algo que se banaliza, se satiriza o se deja para las charlas de doble sentido, en donde prima el machismo, la vulgaridad y la deformación de la sexualidad misma.

Por ello no solo basta escandalizarnos por la información a la que puedan acceder los jóvenes, sino, que es urgente formarnos para formar conciencias rectas, generosas y tolerantes que sepan descubrir en libertad y rectitud la voluntad de Dios para cada uno. ¡Más responsabilidad y menos miedo!