El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro es señalado de nepotismo y de excesiva presencia familiar en los puestos estratégicos de toma de decisiones: presidencia de la república, secretario privado, secretario de defensa, asesor presidencial, vice presidencia y secretaría en el Congreso Nacional, y así la lista parece interminable de altos funcionarios que tienen grado de familiaridad cercana con la presidenta Castro.

Incluso la presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene un parentesco lejano con la titular del Ejecutivo; y quizás en las diversas dependencias del Estado a nivel central y descentralizado encontremos muchos otros ejemplos de personas que ostentan cargos públicos con el único mérito de ser familiares de la presidenta.

No se trata de encontrar recovecos y justificaciones difusas aprovechándose de la debilidad de nuestras leyes; se trata más de un asunto ético y moral, se trata de ser coherente con lo predicado, se trata de ser no solo parecer.

Y ante la evidencia no parece que el gobierno sea ético desde ese punto de vista, a manera de sátira en la calle el ciudadano común comenta que solo falta que las mascotas de la familia presidencial también tengan asignaciones públicas con jugosos salarios.

No es estimable señalar de actos de corrupción a la actual administración pues hasta la fecha no se escucha, lee o visualiza de algún señalamiento grave de los órganos contralores que pongan en evidencia un desfalco o algo parecido.

En ese ramo el nefasto gobierno anterior se lleva la corona histórica de ser insuperable en robar de manera insaciable de las arcas públicas.

Pero ello no quita ni disminuye el hecho que al año y medio de gestión gubernamental no solo se trata de no robar de manera indiscriminada de manera neutra, sino llevar la decencia a los espacios públicos, se trata de ser probo y transparente en todo en cuanto la gestión pública requiere.

Los hondureños esperaron y siguen esperando un cambio para bien en la gestión administrativa, pero se pierde más el tiempo en lo que no se debería, la familia es importante, es el ancla de cualquier persona, pero no convendría constituirse en el foco de conflictos de intereses, mucho menos en algo tan crítico como es la administración de los recursos públicos.