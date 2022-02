El exgobernante Juan Hernández ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos por acusaciones de comisión de delitos de tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico. En un hecho sin precedentes para la historia política del país, se ha mancillado el honor de la república y manchado el rostro de la patria en la comunidad internacional.

No por la figura personal como tal, sino por la investidura gubernamental en la presidencia del Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo por doce funestos años. ¿Dónde estaban en todo este tiempo la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía y todos los entes de seguridad del Estado?

No es motivo de celebración, todo lo contrario, es una honda tristeza y frustración que el país haya caído hasta una fosa tan profunda en la cual hasta líderes religiosos que son llamados a ser una voz de justicia y de alerta moral se confabularon apañando lo evidente y convirtiéndose casi en defensores acérrimos de la corrupción trayendo consigo desprestigio a la institución de la Iglesia.

Ahora que se ha iniciado el procedimiento jurisdiccional se sabe que el exgobernante viajó a Nicaragua para solicitar asilo político, pero el dictador Daniel Ortega se rehusó no queriendo abrir otro frente de crisis con los norteamericanos. De igual manera, Hernández compró un yate militar en varias decenas de millones de dólares a Israel con el propósito de congraciarse y encontrar refugio contra la extradición; sin embargo, tampoco tuvo éxito, pues Israel es el más importante aliado de Estados Unidos en Oriente Medio; Honduras y menos Hernández no tienen peso en la política internacional para acordar dichos convenios. A todo ello se le suma que en el gobierno estadounidense ya no están los republicanos liderados por Trump, sino los demócratas por medio del presidente Biden, quienes muestran otra política bilateral con relación a Honduras.

En el plano jurídico queda la audiencia probatoria en marzo que por todo el contexto legal y político avizora para el exgobernante una lucha contracorriente de la cual muy difícilmente logrará sortear la solicitud de extradición de la fiscalía neoyorquina.