¿Está listo para cruzar el mar?

La historia bíblica cuenta que los egipcios salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y le pidieron ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: “¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¡Hubiera sido mejor continuar allá como esclavos, que venir a morir en el desierto!”. Pero Moisés les respondió: “¡Tranquilos, no tengan miedo! Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar” (Éxodo 14:10-14).

Generalmente, nosotros somos como los israelitas: tenemos miedo, miedo de cruzar, de seguir hacia adelante. Como humanos imperfectos, tenemos debilidades. Nadie quiere ser esclavo de sus debilidades (o de aquello que arrastra a lo malo). Por consiguiente, luchamos, batallamos. Sin embargo, las debilidades son perseguidas constantemente por aquellas condiciones que pueden hacer que esa carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo nos detengan. Y ya detenidos, es fácil alcanzarnos, para esclavizarnos nuevamente. La pregunta es entonces: ¿estamos listos para cruzar?

La historia cuenta que, luego de partido el mar en dos por Dios, los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Pero Dios miró al ejército egipcio en la madrugada, y fue tal el desorden que provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Entonces los egipcios gritaron: “¡Huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros!” (Éxodo 14:24-25).

Dios siempre nos ayudará con nuestras debilidades. Pero la decisión de cruzar el mar es nuestra. Muchos creemos en el gran poder de Dios, pero nos atrofiamos cuando estamos frente al mar. Hemos avanzado bastante, pero frente al mar nos dejamos atrapar. ¡Ya es tiempo de cortar con ese patrón! De ahí que repita la pregunta: ¿estamos listos para cruzar el mar junto con Dios?