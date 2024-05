Escuela-comunidad: derechos de los niños

Este año, el mundo conmemorará 35 años de la Convención de los Derechos de Niño – el tratado internacional con más países signatarios. Entre otras cosas, la convención identifica el conjunto de derechos que cada niño, niña y adolescente posee de manera inalienable, y establece la obligación de los Estados para asegurar su más pleno desarrollo.

¿Pero cómo se pueden asegurar todos los derechos para todos los niños y adolescentes en entornos complejos?, ¿cómo se puede hacer eso en escenarios tan desafiantes como el de Honduras? Especialmente si se tiene presente que el país enfrenta múltiples retos al mismo tiempo y en distintos niveles: la pobreza, la violencia contra las niñas y niños, las amenazas climáticas, el desplazamiento interno, los retos en aprendizajes, en inmunización, en infraestructura y un largo etcétera.

Una llave maestra -no una solución mágica- está en el reforzar el trabajo articulado de las escuelas con sus comunidades. En efecto, no hay ningún otro servicio público tan extendido como las escuelas, no hay otra institución que las comunidades asuman como tan propia (la escuela es siempre “nuestra escuela”), y, aunque con enormes retos aún, es el “lugar” donde se encuentran los niños y los adolescentes.

Es evidente que este trabajo articulado entre la escuela y su comunidad no es nuevo, desde hace muchos años las campañas de vacunación consideran a las escuelas como el espacio preferente para llegar a los niños. De igual manera, las organizaciones de las comunidades -juntas de agua y patronatos, entre otras- saben que la escuela es el mejor lugar para dialogar con la comunidad en su conjunto.

La experiencia de Honduras, liderada por Seduc con el apoyo de Unicef, y coordinación con las municipalidades, muestra que en la medida que promovemos entre los directores de centros educativos la apertura hacia la comunidad, entonces las escuelas no solo asumen que deben responsabilizarse por el aprendizaje, sino que son también corresponsables de que los niños estén vacunados, que los adolescentes estén protegidos frente a la violencia o que exista acceso a agua de buena calidad para los estudiantes y que la comunidad sepa cómo enfrentarse a los desafíos del cambio climático.

Por su parte, en miles de comunidades en el país encontramos asociaciones de padres y madres que aportan no solo trabajo y materiales para las mejoras concretas que la escuela suele necesitar, sino también un compromiso con el cuidado posterior de esas mejoras. También podemos observar cómo el trabajo conjunto de docentes, directivos, padres, madres, líderes comunitarios -y muchas veces los propios niños - permite que el aprendizaje tenga una relación más directa con la cultura y vocación productiva del entorno. Al tiempo que ayuda a que la escuela pueda ampliar su capacidad para prevenir la violencia y también articularse mejor con servicio de salud, defensorías municipales y otras entidades especializadas.

No es posible pensar la comunidad sin incluir también el rol clave de las municipalidades, ellas han demostrado ser clave para mejorar la vida de los niños, especialmente en las zonas rurales. Su apoyo directo permite en muchos lugares que haya maestros, materiales educativos y una gestión más participativa, al mismo tiempo que facilita la coordinación con otros servicios en el territorio.

La escuela y la comunidad no reemplazan lo que le toca al Gobierno nacional o a la sociedad civil organizada o al sector privado, pero poner la atención en este trabajo articulado hace diferencia, ya que es allí, principalmente allí, donde cada niño, niña y adolescente puede ver hechos realidad sus derechos.