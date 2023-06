Entre el bullicio y el ruido

Hace años cuando el telégrafo era el método más rápido para la comunicación a larga distancia, un hombre completó una solicitud para un trabajo como operador de clave Morse. Respondiendo a un anuncio de prensa, fue a la dirección que figuraba en la solicitud. Cuando llegó, entró a una oficina concurrida y con mucho bullicio y ruido, incluyendo el sonido del telégrafo al fondo.

El hombre llenó un formulario y se sentó con otros siete candidatos en la sala de espera.

Tras unos minutos, el hombre se levantó, cruzó la habitación y entró en la oficina de entrevistas. Naturalmente los otros candidatos miraron, preguntándose qué estaba sucediendo.

Comentaban entre ellos que no habían escuchado a nadie llamarles aún. Asumieron que el hombre que entró en la oficina cometió un error y sería automáticamente descalificado.

A los pocos minutos, sin embargo, el empleador escoltó al hombre fuera de la oficina y les dijo a los otros solicitantes: “Caballeros, gracias a todos por venir, pero el puesto de trabajo acaba de ser cubierto”. Los otros candidatos comenzaron a protestar, y uno alzo la voz diciendo: “Un momento, no entiendo. Él fue el último en llegar, y nosotros nunca tuvimos oportunidad de ser entrevistados. Sin embargo, él consiguió el trabajo y nosotros no. ¡Eso no es justo!”.

El empleador dijo: “Lo siento, pero todo el tiempo que ustedes han estado sentados aquí, el telégrafo ha estado repitiendo el siguiente mensaje en clave Morse: ‘Si entiendes este mensaje, entonces entra. El trabajo es tuyo’. Ninguno de ustedes lo oyó o lo entendió. Este hombre sí. Por lo que el puesto es de él”.

Al igual que esa oficina, vivimos en un mundo lleno de bullicio y ruido, dice Wayne Rice. La gente está distraída e incapaz de oír la calmada y pequeña voz de Dios mientras habla a través de su creación, en la Biblia, o en la vida y obra de Jesucristo. Y tú, ¿estás sintonizado a la voz de Dios? ¿Le escuchas cuando te habla a ti? ¿Estás escuchando?