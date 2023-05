El trabajo que dignifica

Dichoso aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición, nos dice Bernard Shaw y sí que es cierto, como lo es también aquello de que, el trabajo más productivo es el que el sale de las manos de un hombre contento.

La psicología social, así como la organizacional han demostrado más de una vez que, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es un buen salario lo único que mantiene a un empleado motivado. Aquí entran otros factores como el ambiente laboral que tiene que ver con el compañerismo en el lugar del trabajo, los clientes y el trato recibido de parte de los jefes.

También cuentan las responsabilidades a cargo, las oportunidades de desarrollo y sobre todo, el trabajo mismo. Incluso si el dinero es el único incentivo que este empleado tiene en ese puesto de trabajo, es muy probable que mientras llega la fecha de pago, se dedique a hacer las cosas a medias, sobre todo si no gusta de lo que hace.Y es que es algo que se dice muy fácil pero no lo es; lograr combinar la pasión propia con la profesión.

Para comenzar hay mucha, muchísima gente allá afuera que ni siquiera sabe a ciencia cierta cuales son sus talentos. Todo comenzaría por ahí, por entender primero que es eso que me fascina hacer, eso que haría hasta de gratis y luego, eso en lo que soy bueno. Después de tener claro esto, será necesario preparar el contexto donde poner a trabajar esa genialidad que llevamos dentro.

Si insistimos en emplearnos en ese lugar, en ese puesto, únicamente porque la paga es buena, o por la ubicación, o porque es una tarea fácil de hacer, porque los horarios son cortos, no se trabaja en sábado etc. Si ese es el tipo de razones por las que vamos a realizar una labor, créame cuando le digo que a la larga nadie se sentirá contento. No siempre resulta fácil encontrar nuestro “nicho”.

Si eso es así y nos vemos obligados por una u otra razón a trabajar en algo que no nos llena, entonces mantengamos presente y no olvidemos prepararnos en todos los sentidos para que cuando llegue una oportunidad de cambio, esta nos encuentre precisamente, listos para tomarla.

Y, si sabemos que será muy difícil que esa oportunidad llegue, entonces tendremos que crearla nosotros mismos. Todos tenemos sueños que realizar y si el trabajo es algo en lo que invertimos la mayor cantidad de nuestro tiempo y energía, debería ser entonces ese trampolín que nos lleve a cumplir esos objetivos que muchas veces guardamos en nuestra mente, lo cual nos traerá satisfacción y tranquilidad.

Hagamos caso a lo que nos decía Facundo Cabral y no cambiemos nuestros sueños por el pan de cada día que al fin y al cabo, también es cierto lo que nos dice Amado Nervo: “Hay algo tan necesario como el pan de cada día y es la paz de cada día, la paz sin la cual hasta el mismo pan es amargo”.

El trabajo ha sido desde siempre y sigue siendo muy importante para las personas, muchas veces es lo que define la forma en que estiman su valor y papel en la sociedad y en la familia. La manera en que se ven a sí mismos.

Por lo tanto, no debería de ser una carga y mucho menos un fastidio. En cuanto usted note una euforia exagerada en sí mismo porque es viernes o que le pesa levantarse de la cama para acudir a realizar esa labor de la que vive, piense en Confucio y su consejo: Busque incesantemente una ocupación que le guste, y no tendrá que trabajar un solo día de su vida.