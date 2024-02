El show de Bukele

El presidente de El Salvador y candidato a la reelección, Nayib Bukele, acudió a votar el domingo con el espectáculo esperado: fuegos artificiales, vítores de seguidores y un batallón de youtubers retransmitiendo su llegada, mientras sonaba “Es el fin del mundo como lo conocemos, y me siento bien”.

Con los fuegos artificiales desprendiendo humo celeste -el color de su partido Nuevas Ideas (NI)-, seguidores de la formación uniformados lanzando vivas a Bukele y los votantes allí arremolinados sacando entre empujones sus teléfonos móviles para inmortalizarlo, aquello parecía más un mitin electoral o un concierto de rock que el acto de un candidato depositando su voto.

Pero Bukele, antiguo publicista, conoce como pocos el poder de la comunicación, mostrándose al mundo como un mandatario moderno (le acompañaba su distintiva gorra blanca), pero implacable, escoltado por decenas de miembros de las fuerzas de seguridad.

La canción elegida para acompañarle en su camino a las urnas tampoco fue casual: “It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)”, de R.E.M. Bukele terminó durante su legislatura con ese El Salvador conocido por todos, el de la violencia de las pandillas, pasando, dice, a convertirse en el país más seguro de Latinoamérica.

Como reza la letra, todo comenzó con un “terremoto”, o en el caso del país centroamericano, con la imposición hace casi dos años de un régimen de excepción que limitó las libertades y encerró en masa a unas 75.000 personas, tanto pandilleros como inocentes.

Y quedó satisfecho con el logro, como repite el estribillo: “Es el fin del mundo como lo conocemos / y me siento bien”.

Bukele se hizo esperar. Desde su oficina anunciaron que llegaría a votar entre las 12:30 y las 13:00 horas (18:30 - 19:00 GMT), pero no apareció hasta dos horas después, mientras decenas de periodistas de medios locales e internacionales esperaban bajo un afilado sol.

Una barrera separaba a los medios de comunicación de los puntos para depositar las papeletas, un rigor que se diluía bastante con el batallón de youtubers, animadores abiertamente del fenómeno Bukele, situados con libertad de movimiento al otro lado de la valla.