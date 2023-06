Había una vez un hombre que no se llevaba bien con su esposa y, para colmo, no podía llevarse bien con su suegra. Por más que lo intentaba no podía estar en paz con ninguna de las dos mujeres. Sentía que le amargaban la vida y que ellas eran la razón de su infelicidad.Un día, frustrado, salió a caminar.

Cuando estaba a punto de regresar a su casa, llegó a una esquina y vio una pequeña procesión fúnebre que pasaba enfrente suyo. Esta consistía en una carroza que llevaba un perro enorme dentro. Detrás, le seguía una segunda carroza. Y en la parte trasera venían cerca de cincuenta hombres a pie bien alineados.

El caminante no pudo soportar la curiosidad, así que se acercó a la primera carroza y golpeó con su mano el cristal del vehículo. El que venía dentro bajó el vidrio y dijo: “¿Qué desea?”.

“Si no es mucha molestia, ¿me puede explicar qué es todo esto?”, preguntó el hombre. “Está bien, le explico. En este ataúd está mi esposa. Y en el ataúd de la otra carroza está mi suegra. Este enorme perro las mató a las dos”. En ese momento, una idea macabra surgió de forma violenta en la mente del caminante y dijo: “Mmm, ¿será posible que me preste el perro?”. El hombre que venía dentro le contestó: “Póngase en la fila”.

Como bien dijo un autor en cierta ocasión, la venganza es el más grande instinto de la raza humana. Cuando se sufre un agravio, la primera reacción es tratar de devolver el mal recibido. Sin embargo, ¿conviene hacer esto?

Aunque la venganza produzca un cierto placer momentáneo, a la larga es contraproducente. Ella nunca le liberará del dolor por el daño padecido; esto solo el perdón puede lograrlo.

Además, como indica Sara Sanchis, la venganza puede provocar un efecto en cadena interminable que solo acarreará más dolor: nosotros nos vengamos, luego los otros se vengan de nosotros y así sucesivamente. Por lo que antes de actuar impulsivamente, piénselo bien. La paz no se encuentra en la venganza.