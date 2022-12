“Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidarse es difícil para quien tiene corazón” Gabriel García Márquez. El tiempo muchos lo malgastan, lo manipulan o ignoran, pero otros ven la necesidad de corregir errores y limpiar experiencias vividas; estamos por iniciar un nuevo año, estar en el lugar, tiempo y con las personas correctas nos permitirá ser libre de vicios y ciclos repetitivos, porque se aprende de los errores del pasado, y oportunidades pérdidas.

Lo mas escaso y caro es el tiempo en la vida, hay sistemas de comunicación que nos permiten comunicarnos de inmediato al otro lado del mundo. Pero saber que estamos limitados a las mismas 24 horas, nos queda la lección cada año que el tiempo opera para un líder en su contra y el éxito o fracaso depende de la forma de cómo lo utiliza y administra.

Todo requiere tiempo, el trabajo se desarrolla en el tiempo, estamos por iniciar un nuevo año calendario para todo liderazgo es fundamental separar el tiempo significativo para pensar, planificar y lograr alcanzar las metas y sueños establecidos.

El rey Salomón expresó “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin “Eclesiastés 3:11. RVR60.

No podemos añadir tiempo solo administrarlo, somos llamados a proteger el tiempo pero nunca olvida que se debe establecer una conciencia por lo eterno es por este principio que se debe medir nuestra vida y acciones por lo eterno y no por lo temporal, somos prisioneros del tiempo pero lo que nos libera es saber que el propósito y llamado quita y rompe la esclavitud del tiempo; no estamos limitados por el tiempo terrenal ya que el impacto y legado que dejemos será mayor ya que tiene un valor eterno, hoy es el inicio de algo Grande.