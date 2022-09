Desde que tenía doce años, Cristian David Sánchez ayudaba a su padre en los trabajos que este hacía como albañil. Manejaba muy bien la pala y la cuchara para batir la mezcla o pegar bloques, pero también dedicaba tiempo a atender sus estudios los que nunca descuidó hasta graduarse con honores como ingeniero en informática.

El año que obtuvo ese título, fue abatido, junto a su familia en la colonia Rivera Hernández, por la furia de los huracanes Eta y Iota, pero jamás doblegó su espíritu de superación a pesar de haber vivido penurias en el conflictivo sector. Como no podía permanecer siempre enclaustrado aprendió a vivir entre los muchachos que integran las pandillas sin dejarse influenciar por ellos. Lejos de querer reclutar, más bien lo respetaban porque los domingos daba charlas a otros jóvenes, en la iglesia evangélica, sobre valores y superación personal.

En la colonia Rivera Hernández nunca ha tenido problemas por efectos de la violencia, pero sí fue víctima de un asalto dentro del bus en el que se dirigía a la universidad a practicar un examen. Los delincuentes le arrebataron la mochila con sus libros. Él les rogó que le dejaran aunque fuera sus apuntes de geometría y como respuesta uno de los maleantes lo amenazó con el cañón de la pistola en la frente. En el examen le fue fatal porque llegó traumado y no podía concentrarse por pensar en el incidente en el que casi pierde la vida.

Cuando él me contó, hace unos cinco años, todas sus vicisitudes, paralelas a los triunfos como estudiante, no dudé que llegaría muy alto. La semana pasada me di cuenta que no estaba equivocado al leer en La Prensa, que Sánchez había recibido un reconocimiento nada menos que del gigante tecnológico Microsoft, por instruir a personas de todo el mundo en informática y programación a través de los canales de YouTube.

El sampedrano, quien trabaja con la empresa SOS Trucking Software, viajará próximamente a Brasil a representar a Honduras en un evento de Microsoft. Su historia de vida y superación es el reverso de la que a diario escriben muchos jóvenes que ni trabajan ni estudian (Ninis), aún pudiendo hacerlo, a los que me referí en una columna anterior.

El caso de Cristian no es el único en Honduras. Hay muchos más compatriotas quienes, sin ningún estímulo ni apoyo, de parte de las autoridades correspondientes, han alcanzado logros sorprendentes en diferentes campos del conocimiento, que dignifican a su familia y al país. Infortunadamente estos talentos muchas veces tienen que emigrar a países en donde valoran muy bien sus competencias o tal vez se van porque aquí las oportunidades para ellos son limitadas. Colocarlos en el gobierno, ni hablar, pues allí prevalece la carrera política de los escogidos sobre su capacidad para el cargo.