Hay decisiones fáciles de tomar a diario, las cuales son de poca trascendencia al futuro; pero hay otras muy complejas por que a corto, mediano o largo plazo nos afectarán tarde o temprano, decisiones académicas, profesionales, personales y nacionales. Nos acercamos a las próximas elecciones y todos debemos elegir a alguien.

Unos lo hacen para obtener algo sin importar nadie, pero si apelamos a la justicia, razón y conciencia la elección que tomemos debe ser muy reflexiva y no impulsiva. No puede dejarse llevar por lo que otros opinan o hagan los demás, ¡ya basta! La ignorancia, arrogancia o estupidez debe cambiar, hay que ser protagonista de su propia elección, no puede dejar que otros elijan por usted. Cada quien se autoevalúe y clarifique sus propios valores, identifique sus opciones, analice el riesgo de su elección y elimine alternativas para poder tomar la mejor decisión.

La peor decisión que se puede tomar es no tomar una, ya que esto nos inhabilita, paraliza y nos lleva a la indecisión, tornándose más inseguro e inestable. Escucha bien: ¡Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición! Deuteronomio 11:26 NTV. Mientras más comprendamos la soberanía ilimitada de Dios, menos nos preocuparemos por las cargas de la vida diaria. Es tiempo de poner las anclas en el temor de Dios y saldremos victoriosos, es el tiempo de orar y actuar.

La oración amortigua nuestra alma, donde se gana gracia y dirección divina; pero la acción nos lleva a poder evidenciar el fruto de nuestro trabajo, dedicación. “NO SE PREOCUPEN POR NADA EN CAMBIO OREN POR TODO” Filipenses 4:6 NTV. Ha llegado el momento de la verdad, el saber elegir nos dará reposo, paz y estabilidad. Elegir hoy el consejo del rey: “Los burlones pueden alborotar la ciudad, pero los sabios calman los ánimos, si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos”. Proverbios 29:8,12 NTV.