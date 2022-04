Para que el mundo sea mundo debe haber posturas diversas sobre el mismo asunto, opiniones contrapuestas y cosmovisiones distintas. En una sociedad que se precie de ser verdaderamente democrática y plural, el pensamiento único no tiene cabida, y la obediencia a lo borrego carece de sentido. Pensar que el que percibe la realidad de otra manera es el enemigo corresponde a épocas ya superadas y, desde hace tiempo, dejadas muy atrás. Es humano que, en el trascurrir de la historia, haya habido encontronazos que han causado huellas amargas, resentimientos, y odio; odio del peor, del que clama venganza, del que no es capaz de dar un paso adelante ni de intentar otear el horizonte, el futuro.

Pero, cuando se persevera en el odio, se puede llegar a pensar que en un país, como el nuestro, por ejemplo, se ha establecido una sociedad dividida en castas. Los de determinado grupo pertenecerían a una casta superior, poseedora de todos los privilegios, incapaz de equivocarse y con el derecho de imponer su perspectiva de la vida y de las cosas a los demás; mientras que los demás, el resto, aunque sean la mayoría, estadísticamente, numéricamente, hablando, serían una especie de apestados, de parias, cuyas voces deben permanecer silenciadas, y a los que deben conculcárseles la posibilidad hasta de opinar.

El odio priva a los individuos de la capacidad de usar la cabeza, y no digamos el corazón, porque este último se ha vuelto enfermo incurable, por lo que no tienen más remedio que pensar con las vísceras. Y de ahí lo que sale suele ser nauseabundo, repugnante, poco humano incluso.

Durante la campaña de las últimas elecciones generales, nuestra presidente electa, habló en repetidas veces de reconciliación, de la urgente necesidad de que los hondureños nos hermanáramos y trabajáramos juntos por sacar adelante la nación. Ese discurso ilusionó a muchos votantes y, sin que importara la militancia política previa, llevó a muchísimos, a miles, a marcar debajo de su fotografía el último domingo de noviembre del año pasado. Claro, un proceso de reconciliación que genere una convivencia pacífica duradera, no incluye un cerrar tontamente los ojos y decir “aquí no ha pasado nada”, pero sí escuchar todas las voces, sin excluir ninguna, y construir instancias de diálogo para aproximarnos y evidenciar los puntos coincidentes, que, como habitantes de la misma tierra, seguramente hay.

Pero, y no me cansaré de repetirlo, para que la reconciliación transite de las palabras a la cotidianidad, a la vida ciudadana ordinaria, es indispensable desterrar el odio de todos los sectores, el odio que se manifiesta en las descalificaciones, en los insultos, en un notable deseo de hacer desaparecer al otro de todo espacio posible. Y así no es posible reconciliarnos, así solo se ampliará una brecha que todos esperamos que se cierre, de una vez por todas.