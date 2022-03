“Debemos aceptar la desilusión finita, pero nunca perder la esperanza infinita”: Martin Luther King.

Toda pérdida de la esperanza en alcanzar algo o la ilusión al saber que algo o alguien no es lo que creías es la expresión de una desilusión. Según los estudios científicos se ha comprobado que las desilusiones afectan la salud emocional y física; pero esto puede llevarle a la suma de tristeza más profunda o aprender la lección y seguir adelante, es una realidad como la moneda de dos caras, la expectativa y la realidad, todos en esta vida hemos sido desilusionados y enojados porque al final cada quien se pregunta y dice me vieron la cara.

Es difícil evitarlo, pero lo más importante es la reacción ante estas situaciones; la desilusión de creer que en determinado tiempo debo recibir la respuesta al ideal, vivimos en una sociedad donde las necesidades son repentinas, las cuales nos llevan a reconocer que la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad, es fundamental saber hacia donde damos dirección a nuestra vida.

Muchas personas se sienten inseguras, enojadas, traicionadas y dolidas, es allí donde el corazón se endurece, dicen, no vuelve a confiar en nadie y le hace sentir solos, abandonados y frustrados.

Para evitar más desilusiones siempre se decide alejar, pero es temporal, lo más trascendental es reconocer que nadie es perfecto ni son iguales a usted, estar claro que se enfrentarán situaciones difíciles, ser tolerantes y flexibles y sacar lo bueno de lo malo.

No permita que miles de preguntas quieran anular su valiosa respuesta en amor; la pureza e inocencia es la fragancia de la conciencia que lo que usted hizo lo validó su entrega y sacrificio, no es tiempo de rendirse, es de avanzar sin desmayar. “Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes. Por que el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas”: Josué 1:9 NTV.