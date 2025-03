Decisión y consecuencia

Las elecciones primarias ya pasaron, y si usted votó mal, asuma su responsabilidad.

No se haga el sorprendido cuando el país siga igual o peor. No se queje de la corrupción si su voto la fortaleció. No reclame por la inseguridad si apoyó a los mismos que llevan años destruyendo Honduras.

No actúe como si no tuviera nada que ver con el desastre que viene. Aquí no hay espacio para la ingenuidad. Si usted eligió con pereza, sin informarse o por costumbre, no espere resultados diferentes.

Si vendió su voto por una bolsa de comida, no se lamente cuando la crisis económica lo golpee aún más fuerte. Si votó por el político que le prometió favores, luego no se queje de la impunidad. Cada elección es un reflejo de quienes somos como sociedad, y si seguimos premiando a los peores, nos espera un futuro aún más sombrío. Pero todavía hay una oportunidad. En noviembre, Honduras enfrentará elecciones aún más decisivas. No puede permitirse repetir el error.

Esta vez cuestione todo. Investigue quiénes son los candidatos, qué han hecho antes, de dónde sacan su dinero y qué intereses representan. No se conforme con discursos vacíos. Castigue con su voto a los que han fallado y elija con criterio. Su decisión no es solo un acto personal, es un impacto directo en el futuro del país. No basta con quejarse en redes sociales o lamentarse después de los resultados. Esta vez haga las cosas de manera diferente.

Antes de noviembre infórmese. Lea las propuestas, investigue el historial de cada candidato, cuestione su financiamiento y exija respuestas concretas. No se deje engañar por promesas vacías ni por los mismos rostros reciclados. Comprométase a no vender su voto, a no votar por costumbre y a no dejarse manipular por el miedo o el fanatismo.

Dialogue con su familia, con sus amigos, y ayúdeles a tomar decisiones informadas. Si los mismos de siempre ganan, que no sea porque usted fue cómplice de su continuidad. La ignorancia política tiene un costo: más corrupción, más pobreza, más inseguridad. Si en las primarias votó mal, en noviembre tiene la última oportunidad de corregirlo. No cometa el mismo error dos veces. Honduras no aguanta otra elección llena de inconsciencia.