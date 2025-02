¿Cuál es realmente la realidad?

Los expertos nos dicen que la realidad no es lo que ocurre, sino la percepción que tenemos de lo que ocurre.

Por eso vemos tan distintas opiniones en los comentarios de diferentes políticos, en opiniones de narradores de radio y TV, árbitros y jugadores de futbol. ¡Y hay diferencias hasta en la religión! Y los expertos nos dicen algo más, lo que percibimos siempre estará determinado por el filtro de nuestros prejuicios, y que estos están basados en nuestras suposiciones, creencias, experiencias, intereses y hasta en nuestros amores.

¿Quiere algún ejemplo? Conocí hace ya muchos años a un conserje en Lima Perú, muy joven y trabajador, a quien también le gustaba mucho discutir. Saltó un día el comentario de que, en esa gran ciudad, no llueve. Yo, sorprendido, hable de las torrenciales lluvias en México y Centro América. Entonces él extrañado preguntó si de verdad caía agua del cielo. Y su argumento, para él irrefutable, fue: ¿Quién la sube? Como quisiera haber oído esa verdad de que la realidad, para cada quien, es su percepción de ella. Me enfrasqué en una discusión con él que todavía me avergüenza cuando la recuerdo. Ahora, en Dale Carnegie Training, donde trabajo, he aprendido muchas cosas. Entre ellas el principio de que “la única forma de ganar una discusión es evitarla”. Y yo debí hacerlo entonces, porque este joven actuaba bajo el filtro de sus conocimientos, y yo debí haberlo comprendido.

Duncan Ellers, el hombre que me certificó como Trainer Carnegie, le dio un consejo a uno de mis compañeros, que le consultó un problema. Duncan le dijo “no busques nunca el ángulo agudo”. Y le preguntó, “qué es más importante para ti, tener la razón o ser feliz”. Y este compañero me contó después que, con esas ideas, se acabaron las agrias discusiones con su esposa. Duncan paso a la eternidad hace años, pero ese consejo lo hice mío también, y puedo asegurarle que me ha dado resultados con el tiempo.

LO NEGATIVO: Desconocer que siempre percibimos la realidad a través de nuestros filtros.

LO POSITIVO: No buscar el ángulo agudo nunca. Decidir si queremos ser felices o tener la verdad.